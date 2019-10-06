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  • В Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция
06 октября 2019, воскресенье, 19:53 106
Политика 2019-10-06T19:53:08+03:00
Українські Новини
В Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция

В Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция

КПП
КПП "Золотое". Фото: facebook.com/odalug

Полиция обещает обеспечить безопасность граждан в населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка в связи с разведением войск в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Золотое-4 и Катериновка граничат с оккупированными территориями.

Полиция обещает, что несмотря на разведение войск, полицейские продолжат нести службу в этих населенных пунктах.

"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - сказал заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

Также он анонсировал в Золотом-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником.

Троян отметил, что у полиции уже есть успешный опыт работы после время разведения войск в Станице Луганской.

После того как Трехсторонняя контактная группа во вторник в Минске подписала "формулу Штайнмайера" на Донбассе начался процесс разведения войск. Ответы на основные вопросы относительно реализации этого процесса дали на сайте Министерства обороны Украины.

Главной целью процесса разведения войск на Донбассе, который осуществляется на отдельных участках линии боевого столкновения, является сохранение жизни украинских военнослужащих и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.

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