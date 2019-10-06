В Золотом-4 и Катериновке за безопасность граждан во время разведения войск поручилась полиция

Полиция обещает обеспечить безопасность граждан в населенных пунктах Золотое-4 и Катериновка в связи с разведением войск в Луганской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.\r\nЗолотое-4 и Катериновка граничат с оккупированными территориями.\r\nПолиция обещает, что несмотря на разведение войск, полицейские продолжат нести службу в этих населенных пунктах.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Уже сегодня мы увеличиваем количество сотрудников полиции, которые в составе пеших и автопатрулей будут реагировать на вызовы и сообщения граждан и обеспечивать публичную безопасность в населенных пунктах на линии соприкосновения", - сказал заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.\r\nТакже он анонсировал в Золотом-4 личный прием граждан начальником полиции Луганской области Сергеем Колесником.\r\nТроян отметил, что у полиции уже есть успешный опыт работы после время разведения войск в Станице Луганской.\r\nПосле того как Трехсторонняя контактная группа во вторник в Минске подписала "формулу Штайнмайера" на Донбассе начался процесс разведения войск. Ответы на основные вопросы относительно реализации этого процесса дали на сайте Министерства обороны Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nГлавной целью процесса разведения войск на Донбассе, который осуществляется на отдельных участках линии боевого столкновения, является сохранение жизни украинских военнослужащих и предотвратить угрозы для мирного населения, проживающего в прифронтовой зоне.