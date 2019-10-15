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15 жовтня 2019, вівторок, 13:23 8
Зовнішня політика 2019-10-15T13:30:01+03:00
Українські Новини
Британія має право судити Коломойського: Приватбанк переміг у лондонському Апеляційному суді

Британія має право судити Коломойського: Приватбанк переміг у лондонському Апеляційному суді

Приватбанк.
Приватбанк.

Апеляційний суд Лондона виніс рішення, яким підтвердив, що англійський суд має юрисдикцію розглядати позов Приватбанку проти колишніх власників - Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова в той час, як рішення Лондонського арбітражу не зобов'язують Приватбанк здійснити платіж за єврооблігаціями 2013 і 2013 років.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Судовий наказ про всесвітній арешт активів, який було отримано в грудні 2017 року, залишається чинним до винесення судового рішення по суті. У своєму рішенні, оголошеному в Лондоні, Апеляційний суд у повному обсязі задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку з усіх питань, повністю скасувавши рішення, винесене суддею в грудні 2018 року.

Апеляційний суд постановив, що за таких обставин, коли позов про шахрайство передбачає те, що визначено суддею як шахрайство і відмивання коштів в особливо великих розмірах, то позов банку має розглядатися по суті в Англії.

Апеляційний суд також відмовив відповідачам у дозволі на оскарження рішення і зобов'язав їх подати лінії захисту проти позову до кінця листопада, маючи на увазі, що банк може рухатися далі з розглядом справи без затримок.

Дату розгляду справи по суті буде належним чином визначено судом.

Як повідомляли Українські Новини, в суперечці з екс-власниками Приватбанку Зеленський буде захищати інтереси України. Також у МВФ заявили, що МВФ заморозив переговори з Україною через Коломойського та Приватбанк.

Раніше суд закінчив з'ясування обставин за позовом Коломойського про купівлю-продаж Приватбанку.

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