Решения Лондонского арбитража не обязывают Приватбанк осуществить платеж по еврооблигациям 2013 и 2013 годов

Арбитражные решения Лондонского международного арбитражного суда не возлагают на Приватбанк никаких обязательств осуществить любой платеж относительно еврооблигаций, выпущенных в 2010 или 2013 годах.

Об этом говорится в сообщении Приватбанка, передают Українські Новини.

13 июня 2019 Лондонский международный арбитражный суд в каждом из соответствующих производств вынес частичное окончательное арбитражное решение после окончательного слушания определенных аспектов дела, что произошло ранее в этом году.

Слушание касалось аргумента Приватбанка относительно негативного влияния на выпуск и непосредственно на сами еврооблигации вопросов незаконности, что имело место в различных аспектах, и связано с бывшими владельцами банка, их связанными компаниями и то, каким образом происходили выпуски, приобретение и дальнейшее обращение соответствующих ценных бумаг.

Указанные арбитражные решения не возлагают на Приватбанк никаких обязательств осуществить любой платеж относительно еврооблигаций, выпущенных в 2010 или 2013 годах.

Еще должно быть принято решение в отношении другого аспекта линии защиты Приватбанка против исковых требований.

При нынешних обстоятельствах существует большая неопределенность относительно того, должен ли Приватбанк осуществить любые выплаты по Арбитражным решениям, а если должен, то когда.

Отмечается, что даже если когда-нибудь от Приватбанка потребуется осуществить любые выплаты, согласно арбитражным решениям, они будут существенно меньше размера исковых требований.

В своих арбитражных решениях суд поддержал аргументы Приватбанка о незаконности и соответственно постановил, что от Приватбанка не требуется осуществления выплат по еврооблигациям 2010 или 2013 годов выпуска, если окончательными держателями являются лица, связь которых с бывшими владельцами доказана, или если держатели удерживают еврооблигации в интересах таких лиц.

Кроме того, арбитражный суд применил механизм, согласно которому доверительный управляющий публикует сообщение с запросом к неизвестным конечным владельцам счетов в ценных бумагах идентифицировать себя перед доверительным управляющим и предоставить идентифицирующие документы/данные для того, чтобы Приватбанк и арбитражный суд оценили, не бывшие ли владельцы являются их бенефициарами.

Если это подтвердится, то соответствующие конечные владельцы счетов также будут исключены из круга лиц для выплат по арбитражным решениям, так же, как и любые конечные владельцы счетов, которые не предоставили ответа на сообщение доверительного управляющего в течение установленного 60-дневного срока с даты публикации.

Однако, несмотря на все изложенное, арбитражный суд также постановил, что арбитражные решения вступят в силу только после того, как должным образом будет принято решение о другой линии защиты Приватбанка (слушание по которой арбитражный суд пока отложил), и только в случае, если арбитражный суд отклонит такую ​​линию защиты.

В заявлении Приватбанк не предоставляет полной информации из-за обязательств по сохранению конфиденциальности, применяемых по регламенту Лондонского суда, но учитывает важность предоставления общественности корректной информации по указанным еврооблигациям.

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