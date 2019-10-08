Суд закончил выяснение обстоятельств по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка

Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.

Об этом Українським Новинам сообщили в Национальном банке Украины.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка", - сообщили в НБУ.

Суд назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.

Как сообщали Українськi Новини, суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка. Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка. Суд начал рассматривать иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка. 20 апреля судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.

А Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.