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08 октября 2019, вторник, 19:35 26
Судебная власть 2019-10-08T19:43:55+03:00
Українські Новини
Суд закончил выяснение обстоятельств по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка

Суд закончил выяснение обстоятельств по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка

Приватбанк. Фото: Приватбанк
Приватбанк. Фото: Приватбанк

Хозяйственный суд Киева завершил стадию выяснения в деле по иску экс-акционеров о признании недействительным договора купли-продажи Приватбанка.

Об этом Українським Новинам сообщили в Национальном банке Украины.

"Суд завершил рассмотрение встречного иска ПриватБанка", - сообщили в НБУ.

Суд назначил судебные дебаты на 10:30 17 октября.

Как сообщали Українськi Новини, суд объявил перерыв в деле по иску Коломойского о купле-продаже Приватбанка. Хозяйственный суд Киева 24 сентября начал рассмотрение по сути иска бывших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка. Суд начал рассматривать иск о признании недействительным договора купли-продажи банка от 21 декабря 2016 года между Министерством финансов и акционерами (бывшими) банка. 20 апреля судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый разорвал договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка.

А Игорь Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

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