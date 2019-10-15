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15 жовтня 2019, вівторок, 11:58 29
Верховна Рада і партії 2019-10-15T13:31:00+03:00
Українські Новини
Суд заарештував майно друга Кличка екс-нардепа Микитася

Суд заарештував майно друга Кличка екс-нардепа Микитася

Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Наклали арешт на майно", - сказав він.

За його словами, мова йде про нерухомість і інше майно.

Судове рішення було прийнято минулого тижня (7-13 жовтня).

Як повідомляли Українські Новини, Микитась вніс 5,5 млн гривень застави, на нього наділи електронний браслет.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень для Микитася.

НАБУ просило суд заарештувати майно екс-депутата Микитася.

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