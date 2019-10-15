Суд заарештував майно друга Кличка екс-нардепа Микитася

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася (депутатська група "Воля народу"), підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.\r\n"Наклали арешт на майно", - сказав він.\r\nЗа його словами, мова йде про нерухомість і інше майно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСудове рішення було прийнято минулого тижня (7-13 жовтня).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Микитась вніс 5,5 млн гривень застави, на нього наділи електронний браслет.\r\nВищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень для Микитася.\r\nНАБУ просило суд заарештувати майно екс-депутата Микитася.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n