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04 жовтня 2019, пʼятниця, 19:13 4
Судова влада 2019-10-04T19:15:01+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав Микитася носити електронний браслет і призначив суму застави 5,5 млн гривень

Суд зобов'язав Микитася носити електронний браслет і призначив суму застави 5,5 млн гривень

Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим
Максим Микитась. Фото: Facebook/Микитась Максим

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень для колишнього депутата Верховної Ради Максима Микитася, підозрюваного у привласненні 82 млн держкоштів при обміні квартир для військових Національної гвардії.

Про це сказав суддя Сергій Мойсак, передають Українські Новини.

Прокуратура просила суд заарештувати Микитася із заставою 300 млн гривень. Суд вирішив обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави 5,5 млн гривень, а також зобов'язав його носити електронний браслет контролю і здати закордонні паспорти.

Як повідомляли Українські Новини, 24 вересня Державне бюро розслідувань повідомило Микитасю про підозру у хуліганстві.

За інформацією слідства, народний обранець увірвався в приміщення селищної ради в с. Любеч Ріпкинського району Чернігівської області під час сесії і завдав голові ради тілесні ушкодження.

Також стало відомо, що екс-депутат Ради Микитась вийшов з будівельного бізнесу.

Крім того, колишньому депутату Ради Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном.

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