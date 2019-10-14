У Кремлі відмовилися обговорювати Крим в "нормандському" та інших форматах

Прес-секретар Президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що обговорення питання Криму в "нормандському" або інших форматах неможливе, так як це питання "було закритий у свій час". Про це повідомляє "Інтерфакс".

Таким чином Пєсков прокоментував слова Президента України Володимира Зеленського про намір винести питання Криму на обговорення на саміті в "нормандському форматі".

"Причини цього (кримського питання - ред.) добре відомі, предтеча цього також добре всім відома, і які-небудь інші обговорення в будь-яких форматах неможливі", - сказав він.

10 жовтня в ході прес-конференції Зеленський запропонував обговорити тему Криму в "нормандському форматі", в ході зустрічі глав "нормандської четвірки" в Мінську. Директор Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков в бесіді з "Інтерфаксом" зазначав, що РФ не піде на такий крок.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський заявив, що точна дата зустрічі в "нормандському форматі" стане відома вже на цьому тижні.



Раніше Меркель пообіцяла використовувати свої контакти для організації "нормандського саміту".



Крім того, Зеленський сказав, що зустріч з Путіним повинна відбутися, якщо ми хочемо закінчити війну.



1 жовтня Зеленський підтвердив підписання "формули Штайнмайера" і пообіцяв, що капітуляції не буде.