Директор ДБР Труба у вересні отримав 71 тисячу гривень зарплати

Заробітна плата директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби за вересень становила 71 372 гривні.

Про це йдеться у відповіді ДБР на запит Українських Новин.

Розмір окладу не уточнюється, доплати - 13 тис. гривень, премія не виплачувалася. Інші виплати становили іншу суму.

Після вирахування податків Труба отримав 57 454 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, Роман Труба заявив, що в його кабінеті була виявлена апаратура для прослуховування яка була професійно вмонтована у вентиляційну систему. Крім того, Труба заявив, що команда Порошенка хотіла через Конституційний суд прибрати його з посади.

Після чого Держбюро розслідувань вирішило, що буде саме розслідувати кримінальне провадження за фактом прослушки директора ДБР Романа Труби. Центральний апарат Держбюро розслідувань вже відкрив кримінальне провадження за фактом можливої причетності своїх співробітників до прослуховування.

Також повідомлялося, що апаратуру для прослуховування в кабінеті Директора державного бюро розслідувань Романа Труби могло організувати НАБУ.