ГБР самостоятельно расследует дело о прослушке Трубы

Госбюро расследований будет само расследовать уголовное производство по факту прослушки директора ГБР Романа Трубы.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.

"Дело будет расследовать ГБР", - сказала она.

Она пообещала уточнить, какой именно орган открыл уголовное производство по данному факту и по какой статье.

При этом, источники Українських Новин в правоохранительных органах сообщили, что СБУ, к подследственности которой относятся данного вида преступления, по данному факту не открывала никаких дел.

Как сообщали Українськi Новини, аппаратуру для прослушивания в кабинете Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы могло организовать Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Труба нашел крутую прослушку у себя в кабинете.

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