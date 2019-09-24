ГБР самостоятельно расследует дело о прослушке Трубы

Госбюро расследований будет само расследовать уголовное производство по факту прослушки директора ГБР Романа Трубы.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила спикер ГБР Анжелика Иванова.\r\n"Дело будет расследовать ГБР", - сказала она.\r\nОна пообещала уточнить, какой именно орган открыл уголовное производство по данному факту и по какой статье.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПри этом, источники Українських Новин в правоохранительных органах сообщили, что СБУ, к подследственности которой относятся данного вида преступления, по данному факту не открывала никаких дел.\r\nКак сообщали Українськi Новини, аппаратуру для прослушивания в кабинете Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы могло организовать Национальное антикоррупционное бюро Украины.\r\nТруба нашел крутую прослушку у себя в кабинете.\r\nТруба предупредил Порошенко, что применит к нему силовой привод, как только депутатов лишат неприкосновенности\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее Роман Труба заявил, что допускает допрос Петра Порошенко на полиграфе. Тем временем суд разрешил допрос Порошенко с детектором лжи.