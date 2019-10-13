Першокурсника за продаж пирогів з марихуаною покарали написанням твору

В той час, як в Україні більше 100 депутатів Ради хочуть легалізації канабісу, в Замбії студента першого курсу університету Коппербелта Чікванду Чізенделе, який продавав пироги з канабісом, викрили і примусили написати довжелезний твір на тему небезпеку наркотиків.\r\nПравоохоронці повідомили, у 21-річного хлопця знайшли більш як кілограм пирогів з марихуаною. пише "ВВС-Україна".\r\nСтудента після цього інциденту засудили до двох років в'язниці умовно.\r\nКрім того, суд наказав молодому правопорушнику написати твір на 50 сторінок про шкідливість наркотиків, а також листа з вибаченнями в університет, батькам і Комісії з питань боротьби з наркотиками Замбії (DEF).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЧікванда Чізенделе залишиться на свободі і зможе відвідувати університет, доки не скоїть ще один злочин.\r\nУ DEF заявили, що "активізували зусилля із затримання осіб", які випікають торти з канабісом.\r\nВони також закликали студентів "бути пильними через активізацію продажу серед студентів тортів і булочок з канабісом".\r\nВідповідно до закону Замбії, марихуана класифікується як небезпечний наркотик, і є незаконною.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТоргівля людьми, зберігання та використання наркотиків, таких як канабіс, карається штрафом або ув'язненням.\r\nЗамбія, колишня британська колонія на півдні Африки, веде боротьбу з торгівлею і зловживанням наркотиками, особливо марихуаною та героїном.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, наркоділки Івано-Франківська здивували розмірами плантації.\r\nТим часом у київських вишах також торгують кокаїном. СБУ "накрила" нарколабораторії з продажу психотропів студентам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n