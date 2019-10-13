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  • Першокурсника за продаж пирогів з марихуаною покарали написанням твору
13 жовтня 2019, неділя, 23:50 5
Життя 2019-10-13T23:50:01+03:00
Українські Новини
Першокурсника за продаж пирогів з марихуаною покарали написанням твору

Першокурсника за продаж пирогів з марихуаною покарали написанням твору

Пироги з коноплею. Фото: DRUG ENFORCEMENT COMMISSION
Пироги з коноплею. Фото: DRUG ENFORCEMENT COMMISSION

В той час, як в Україні більше 100 депутатів Ради хочуть легалізації канабісу, в Замбії студента першого курсу університету Коппербелта Чікванду Чізенделе, який продавав пироги з канабісом, викрили і примусили написати довжелезний твір на тему небезпеку наркотиків.

Правоохоронці повідомили, у 21-річного хлопця знайшли більш як кілограм пирогів з марихуаною. пише "ВВС-Україна".

Студента після цього інциденту засудили до двох років в'язниці умовно.

Крім того, суд наказав молодому правопорушнику написати твір на 50 сторінок про шкідливість наркотиків, а також листа з вибаченнями в університет, батькам і Комісії з питань боротьби з наркотиками Замбії (DEF).

Чікванда Чізенделе залишиться на свободі і зможе відвідувати університет, доки не скоїть ще один злочин.

У DEF заявили, що "активізували зусилля із затримання осіб", які випікають торти з канабісом.

Вони також закликали студентів "бути пильними через активізацію продажу серед студентів тортів і булочок з канабісом".

Відповідно до закону Замбії, марихуана класифікується як небезпечний наркотик, і є незаконною.

Торгівля людьми, зберігання та використання наркотиків, таких як канабіс, карається штрафом або ув'язненням.

Замбія, колишня британська колонія на півдні Африки, веде боротьбу з торгівлею і зловживанням наркотиками, особливо марихуаною та героїном.

Як повідомляли Українські Новини, наркоділки Івано-Франківська здивували розмірами плантації.

Тим часом у київських вишах також торгують кокаїном. СБУ "накрила" нарколабораторії з продажу психотропів студентам.

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