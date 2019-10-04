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04 октября 2019, пятница, 11:09 44
Силовые структуры 2019-10-04T11:14:32+03:00
Українські Новини
В киевских вузах торгуют кокаином: СБУ "накрыла" нарколаборатории по продаже психотропов студентам

В киевских вузах торгуют кокаином: СБУ "накрыла" нарколаборатории по продаже психотропов студентам

Наркотики, кокаин
Наркотики, кокаин

Киевская прокуратура совместно со Службой безопасности Украины на территории Киева разоблачили две нарколаборатории по изготовлению психотропноых веществ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц занималась изготовлением психотропных веществ на арендованных квартирах с целью дальнейшего их сбыта среди студентов высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры.

Психотропные вещества. Фото: СБУПсихотропные вещества. Фото: СБУ

Так, по результатам проведенных обысков изъято оборудование для изготовления психотропных веществ в лабораторных условиях, химикаты, расфасованную порошкообразное вещество белого цвета в количестве около 600 г, более 800 таблеток, внешне похожих на МДМА, до 1 кг вещества, похожего на марихуану, более 500 г прекурсора финилнитропропен, фасовочные крафт-пакеты и электронные весы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве продали психотропов на 30 миллионов гривен под видом таблеток для похудения. Также в Латвии обнаружили рекордную партию кокаина, которую прятали в ящиках из-под бананов.

Напомним, в Николаевской области правоохранительные органы нашли плантацию конопли

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