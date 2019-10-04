В киевских вузах торгуют кокаином: СБУ "накрыла" нарколаборатории по продаже психотропов студентам

Киевская прокуратура совместно со Службой безопасности Украины на территории Киева разоблачили две нарколаборатории по изготовлению психотропноых веществ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что группа лиц занималась изготовлением психотропных веществ на арендованных квартирах с целью дальнейшего их сбыта среди студентов высших учебных заведений. Об этом сообщает пресс служба прокуратуры.

Психотропные вещества. Фото: СБУ

Так, по результатам проведенных обысков изъято оборудование для изготовления психотропных веществ в лабораторных условиях, химикаты, расфасованную порошкообразное вещество белого цвета в количестве около 600 г, более 800 таблеток, внешне похожих на МДМА, до 1 кг вещества, похожего на марихуану, более 500 г прекурсора финилнитропропен, фасовочные крафт-пакеты и электронные весы.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве продали психотропов на 30 миллионов гривен под видом таблеток для похудения. Также в Латвии обнаружили рекордную партию кокаина, которую прятали в ящиках из-под бананов.

Напомним, в Николаевской области правоохранительные органы нашли плантацию конопли.