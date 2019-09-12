В селе Стопчатов Косовского района Ивано-Франковской области "накрыли" рекордную плантацию конопли в истории Прикарпатья. 23 подозреваемых уже задержаны, сообщает пресс-служба СБУ. Ранее написал о этом в Facebook и выложил фото плантации глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль, иронически заметив: "Яблонов - это вам не Амстердам!".

Плантация конопли. Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Правоохранители установили, что в теплицах площадью 4 га подозреваемые высадили элитные сорта каннабиса с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола.Хозяйственные и административные здания они приспособили под переработку наркотического сырья.

СБУ задержала одного из организаторов и 2 соорганизаторов, а также 20 наемных работников, обеспечивающих работу нарколаборатории.

В теплицах на специальном грунте обнаружено около 100 тыс. наркосодержащих растений и измельченную растительную массу конопли общим весом более 1 тонны. Стоимость изготовленного из этого сырья наркотика на черном рынке составила бы более 50 млн евро.

Плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подпитки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охранялась служебными собаками. Наемные работники и охрана работали в 2 смены за денежное вознаграждение и проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой. Персонал во время работы запирали на территории, чтобы избежать краж и самовольного выхода. 1 кг готовой продукции подозреваемые сбывали за 3,5 тыс. евро.

Проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли за границу.В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Как сообщали Українські новини, во время велогонки в Испании оператор случайно снял конопляную плантацию.

Ранее сотрудники Нацполиции ликвидировали 3 промышленные лаборатории по выращиванию конопли в Луганской области, а на Буковине полицейские обнаружили посевы каннабиса в поле пшеницы.