подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
12 сентября 2019, четверг, 13:47 61
Жизнь 2019-09-12T13:47:45+03:00
Українські Новини
Куда там Амстердаму: Наркодельцы Ивано-Франковска удивили размерами плантации

Куда там Амстердаму: Наркодельцы Ивано-Франковска удивили размерами плантации

Задержание наркодельцов. Фото: СБУ
Задержание наркодельцов. Фото: СБУ

В селе Стопчатов Косовского района Ивано-Франковской области "накрыли" рекордную плантацию конопли в истории Прикарпатья. 23 подозреваемых уже задержаны, сообщает пресс-служба СБУ. Ранее написал о этом в Facebook и выложил фото плантации глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль, иронически заметив: "Яблонов - это вам не Амстердам!".

Плантация конопли. Фото: Facebook/Денис ШмигальПлантация конопли. Фото: Facebook/Денис Шмигаль

Правоохранители установили, что в теплицах площадью 4 га подозреваемые высадили элитные сорта каннабиса с повышенным содержанием тетрагидроканнабинола.Хозяйственные и административные здания они приспособили под переработку наркотического сырья.

СБУ задержала одного из организаторов и 2 соорганизаторов, а также 20 наемных работников, обеспечивающих работу нарколаборатории.

В теплицах на специальном грунте обнаружено около 100 тыс. наркосодержащих растений и измельченную растительную массу конопли общим весом более 1 тонны. Стоимость изготовленного из этого сырья наркотика на черном рынке составила бы более 50 млн евро.

Плантация была оборудована высокотехнологичными системами подогрева, освещения, полива, подпитки почвы и воздуха, датчиками температуры и влажности, централизованной сетью видеонаблюдения и охранялась служебными собаками. Наемные работники и охрана работали в 2 смены за денежное вознаграждение и проживали в хозяйственных постройках с кухней и столовой. Персонал во время работы запирали на территории, чтобы избежать краж и самовольного выхода. 1 кг готовой продукции подозреваемые сбывали за 3,5 тыс. евро.

Проверяется версия, что наркотик оптовыми партиями переправляли за границу.В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Как сообщали Українські новини, во время велогонки в Испании оператор случайно снял конопляную плантацию.

Ранее сотрудники Нацполиции ликвидировали 3 промышленные лаборатории по выращиванию конопли в Луганской области, а на Буковине полицейские обнаружили посевы каннабиса в поле пшеницы.

Больше новостей о: СБУ Конопля Ивано-Франковская область Нацполиция

Архив
Новости
ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме" 13:58
Нормы об императивном мандате изначально не было в законопроекте №1045, - Корниенко 13:57
Дубинский обвинил Святаша в организации митингов против Зеленского 13:56
Чтобы судебная и другие реформы были эффективными, нужно заручиться поддержкой международных экспертов, - Пилипенко 13:48
НКРЭКУ планирует утвердить новые тарифы на распределение газа до октября 13:44
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
Зеленский помиловал 22 граждан, - Офис Президента 09:44 Документ
больше новостей
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok