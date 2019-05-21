Более 100 депутатов Рады хотят легализации каннабиса

Более 100 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту легализовать медицинский каннабис.\r\nСоответствующий законопроект №10313 зарегистрирован в Раде 20 мая, передают Українські Новини.\r\nПроект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь предусматривает легализацию каннабиса в медицинских целях.\r\nТекст законопроекта на данный момент отсутствует.\r\nПри этом 30 января на сайте парламента была опубликована петиция, инициаторы которой требовали законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.\r\nПетиция за 2 месяца собрала более 25 тыс. подписей.\r\nКак сообщали Українські Новини, Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях. Также украинский Хельсинский союз поддержал легализацию использования конопли в медицинских целях.