Более 100 депутатов Рады хотят легализации каннабиса

Более 100 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту легализовать медицинский каннабис.

Соответствующий законопроект №10313 зарегистрирован в Раде 20 мая, передают Українські Новини.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь предусматривает легализацию каннабиса в медицинских целях.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

При этом 30 января на сайте парламента была опубликована петиция, инициаторы которой требовали законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

Петиция за 2 месяца собрала более 25 тыс. подписей.

Как сообщали Українські Новини, Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях. Также украинский Хельсинский союз поддержал легализацию использования конопли в медицинских целях.