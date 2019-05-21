подписаться на рассылку
26 26.35
28.9 29.45
˟
21 мая 2019, вторник, 14:54 101
Политика 2019-05-21T14:54:13+03:00
Українські Новини
Более 100 депутатов Рады хотят легализации каннабиса

Более 100 депутатов Рады хотят легализации каннабиса

Конопля
Конопля

Более 100 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту легализовать медицинский каннабис.

Соответствующий законопроект №10313 зарегистрирован в Раде 20 мая, передают Українські Новини.

Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения фундаментального права человека на жизнь предусматривает легализацию каннабиса в медицинских целях.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

При этом 30 января на сайте парламента была опубликована петиция, инициаторы которой требовали законодательно урегулировать доступ пациентов к препаратам из каннабиса при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона, хореи Гетингтона, герпеса, язв, потери веса при СПИДе, диабетической нейропатии, различных форм склероза и многих других тяжелых болезней.

Петиция за 2 месяца собрала более 25 тыс. подписей.

Как сообщали Українські Новини, Супрун выступила за легализацию марихуаны в медицинских целях. Также украинский Хельсинский союз поддержал легализацию использования конопли в медицинских целях.

Больше новостей о: Конопля Легализация Каннабис

Архив
Новости
Песков заявил, что риторика Зеленского "не блещет новизной" 15:44
Киевстар и Министерство образования и науки назвали победителей Фестиваля инноваций 15:36 Пресс-релиз
СБУ объявила в розыск руководителя "Ужгородского турбогаза" Качура 15:25
Готовы выполнить закон и способствовать своевременному запуску оптового рынка электроэнергии, – директор "Энергорынка" Гнатюк 15:18
Суд отказался заочно арестовать родного брата экс-главы Госнацпроекта Каськива 15:18
больше новостей
Елена и Владимир Зеленские. Фото: пресс-служба Владимира Зеленского
Жена Зеленского на инаугурацию надела элегантный наряд и украшения от украинских дизайнеров 17:25
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
Арсенал оружия. Фото: СБУ
Огромный запас артиллерийских снарядов и подрывников нашли в Луганской области 17:22
Ляшко на велосипеде
Ляшко приехал к Зеленскому на бюджетном велосипеде и бросил его на Банковой без присмотра 10:10
В соцсетях появилась смешная фотожаба на тему того, чем запомнились Украине предыдущие президенты. Фото: facebook
"Кенгурация" Зеленского: соцсети завалили фотожабами на инаугурацию президента 19:12
больше новостей
Парубий назвал инаугурацию Зеленского веселой 12:37
Зеленский распускает Раду 10:48
Порошенко за время президентства утратил статус миллиардера, - Bloomberg 09:20
Депутата Паламарчука госпитализировали после инаугурации Зеленского 11:52
Гройсман обратился к Зеленскому 11:22
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok