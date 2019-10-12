Туреччина захопила центр першого сирійського міста

Повстанці в Сирії, яких підтримує Туреччина, захопили центр сирійського прикордонного міста Рас-ель-Айн.

Про це повідомив високопоставлений турецький чиновник, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Національна армія (сирійські повстанці) сьогодні вранці взяли під контроль центр міста. Інспекції тривають в житлових районах", - заявив він.

Повідомляється, що турецькі війська протягом ночі посилили бомбардування Рас-ель Айна після того, як американські війська в регіоні потрапили під артилерійський обстріл з турецьких позицій.

А кількість загиблих серед цивільного населення в результаті насупу Туреччини на північ Сирії зросла до 30 людей, повідомляє Сирійська обсерваторія з прав людини в суботу.

Наголошується, що Анкара почала наступ після того, як президент США Дональд Трамп розмовляв по телефону в неділю з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом і відкликав американські війська, які вели бої разом з курдськими силами.

За словами Туреччини, мета нападу - розгромити курдські загони, які вона вважає терористичними через зв'язки з повстанцями в Туреччині. США погрожують Анкарі наслідками за цю операцію.

Туреччина заявила, що має намір створити на "звільненій" частини Сирії "безпечну зону", куди вона зможе перемістити багатьох сирійських біженців, які зараз перебувають на її території.



Як повідомляли Українські Новини, турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії.



Пізніше Сирія обстріляла міста Туреччини, у зв'язку з чим загинули 6 людей, ще 70 поранені.



Через ситуацію, що склалася Радбез ООН скликає засідання через напад Туреччини на Сирію.



Проте Ердоган заявив, що Туреччина продовжить військову операцію в Сирії.