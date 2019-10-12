Мы не остановимся: Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию в Сирии

Турция не собирается отступать и намерена продолжать военную операцию в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.\r\n"Мы очистим запад Евфрата, а также востоку от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома", - заявил президент Турции.\r\nПо его словам, борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена против территориальной целостности этих стран.\r\n"Кто бы что ни говорил, мы не остановимся. Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями", - отметил Эрдоган.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, из-за ракетных и минометных обстрелов турецких городов со стороны Сирии шестеро мирных жителей погибли и еще 70 получили ранения.\r\nРанее турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.\r\nА 9 октября Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. \r\nТакже Президент США Дональд Трамп в обнародованном Белым домом заявлении раскритиковал наступательную операцию Турции против курдов Сирии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n