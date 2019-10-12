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12 октября 2019, суббота, 09:15 407
Политика мира 2019-10-12T09:30:19+03:00
Українські Новини
Мы не остановимся: Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию в Сирии

Мы не остановимся: Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

Турция не собирается отступать и намерена продолжать военную операцию в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает телеканал NTV.

"Мы очистим запад Евфрата, а также востоку от террористических организаций, обеспечим безопасность наших границ и обеспечим возвращение сирийцев в свои дома", - заявил президент Турции.

По его словам, борьба Турции в Сирии и Ираке не направлена ​​против территориальной целостности этих стран.

"Кто бы что ни говорил, мы не остановимся. Мы боремся не с курдами, мы боремся с террористическими организациями", - отметил Эрдоган.

Как сообщали Українські Новини, из-за ракетных и минометных обстрелов турецких городов со стороны Сирии шестеро мирных жителей погибли и еще 70 получили ранения.

Ранее турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии.

А 9 октября Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. 

Также Президент США Дональд Трамп в обнародованном Белым домом заявлении раскритиковал наступательную операцию Турции против курдов Сирии.

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