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  • Нападение Турции на Сирию: Трамп раскритиковал вторжение, а Совбез ООН созывает заседание
09 октября 2019, среда, 22:55 14
Европа 2019-10-09T22:55:10+03:00
Українські Новини
Нападение Турции на Сирию: Трамп раскритиковал вторжение, а Совбез ООН созывает заседание

Нападение Турции на Сирию: Трамп раскритиковал вторжение, а Совбез ООН созывает заседание

Флаг ООН. Фото: gk-press.if.ua
Флаг ООН. Фото: gk-press.if.ua

Президент США Дональд Трамп, который пригрозил разрушить экономику Турции, в обнародованном Белым домом заявлении раскритиковал наступательную операцию Турции против курдов Сирии. Об этом сообщает Голос Америки.

"Сегодня утром Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают это нападение и сообщили Турции, что эта операция - плохая идея", - говорится в заявлении Трампа.

Также, как сообщает The Hill, Совет безопасноти ООН созвал заседание. Инициаторами заседания СБ ООН, которое вероятно состоится 10 октября, выступили Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Польша.

Отметим, что 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию против курдских сил, которых Турция считет террористами.

"Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.

Как сообщали Українські Новини, в среду, 9 октября, несколько крупных взрывов всколыхнули северо-восточный сирийский город Рас-эль-Айн поблизости от турецкой границы.

Также 9 октября Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. 

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