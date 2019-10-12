Ми не зупинимося: Ердоган заявив, що Туреччина продовжить військову операцію в Сирії

Туреччина не збирається відступати і має намір продовжувати військову операцію в Сирії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає телеканал NTV.\r\n"Ми очистимо захід Євфрату, а також схід від терористичних організацій, забезпечимо безпеку наших кордонів і забезпечимо повернення сирійців в свої будинки", - заявив президент Туреччини.\r\nЗа його словами, боротьба Туреччини в Сирії та Іраку не спрямована проти територіальної цілісності цих країн.\r\n"Хто б що не говорив, ми не зупинимося. Ми боремося не з курдами, ми боремося з терористичними організаціями", - зазначив Ердоган.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, через ракетні і мінометні обстріли турецьких міст з боку Сирії шестеро мирних жителів загинули і ще 70 отримали поранення.\r\nРаніше турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії.\r\nА 9 жовтня Туреччина почала перекидати війська в північно-східну Сирію для стримування курдських бойовиків. \r\nТакож Президент США Дональд Трамп в оприлюдненій Білим домом заяві розкритикував наступальну операцію Туреччини проти курдів Сирії.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n