Ми не зупинимося: Ердоган заявив, що Туреччина продовжить військову операцію в Сирії

Туреччина не збирається відступати і має намір продовжувати військову операцію в Сирії. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, передає телеканал NTV.

"Ми очистимо захід Євфрату, а також схід від терористичних організацій, забезпечимо безпеку наших кордонів і забезпечимо повернення сирійців в свої будинки", - заявив президент Туреччини.

За його словами, боротьба Туреччини в Сирії та Іраку не спрямована проти територіальної цілісності цих країн.

"Хто б що не говорив, ми не зупинимося. Ми боремося не з курдами, ми боремося з терористичними організаціями", - зазначив Ердоган.

Як повідомляли Українські Новини, через ракетні і мінометні обстріли турецьких міст з боку Сирії шестеро мирних жителів загинули і ще 70 отримали поранення.

Раніше турецька авіація розпочала бомбардування в Сирії.

А 9 жовтня Туреччина почала перекидати війська в північно-східну Сирію для стримування курдських бойовиків.

Також Президент США Дональд Трамп в оприлюдненій Білим домом заяві розкритикував наступальну операцію Туреччини проти курдів Сирії.