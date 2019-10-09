Турция ввела войска в Сирию, - СМИ

Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.

По данным собеседника агентства, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирию рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Уточняется, что задача турецких военных - заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы. Других деталей собеседник не раскрыл.

Как сообщали Українські Новини, Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что.

Также сообщалось о том, что Турция начала односторонние военные действия в Сирии.

В январе из Сирии начали вывод американских войск.

Ранее США объявили о выводе войск из Сирии и победе над "ИГ".

До этого Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия наравне с официальным Ираном ответственны за гибель десятков мирных жителей в Сирии в результате применения неизвестного химического оружия.