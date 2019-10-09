Турция ввела войска в Сирию, - СМИ

Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.\r\nПо данным собеседника агентства, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирию рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.\r\nУточняется, что задача турецких военных - заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы. Других деталей собеседник не раскрыл.\r\nКак сообщали Українські Новини, Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже сообщалось о том, что Турция начала односторонние военные действия в Сирии.\r\nВ январе из Сирии начали вывод американских войск.\r\nРанее США объявили о выводе войск из Сирии и победе над "ИГ".\r\nДо этого Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия наравне с официальным Ираном ответственны за гибель десятков мирных жителей в Сирии в результате применения неизвестного химического оружия.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n