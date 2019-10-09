подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 октября 2019, среда, 14:02 56
Политика мира 2019-10-09T14:03:10+03:00
Українські Новини
Турция ввела войска в Сирию, - СМИ

Турция ввела войска в Сирию, - СМИ

Турция начала перебрасывать войска в северно-восточную Сирию для сдерживания курдских боевиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного турецкого чиновника.

По данным собеседника агентства, небольшая передовая группа турецких сил вошла в Сирию рано утром в среду недалеко от сирийских городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн в рамках подготовки к более широкому наступлению.

Уточняется, что задача турецких военных - заставить курдские вооруженные отряды отойти от границы. Других деталей собеседник не раскрыл.

Как сообщали Українські Новини, Трамп пригрозил разрушить экономику Турции и не сказал, за что.

Также сообщалось о том, что Турция начала односторонние военные действия в Сирии.

В январе из Сирии начали вывод американских войск.

Ранее США объявили о выводе войск из Сирии и победе над "ИГ".

До этого Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия наравне с официальным Ираном ответственны за гибель десятков мирных жителей в Сирии в результате применения неизвестного химического оружия.

Больше новостей о: Сирия Турция ввод войск

Архив
Новости
Коболев пообещал обеспечить финстабильность "Нефтегаза" после анбандлинга путем перехода на рыночные цены на газ 14:47
Шулявский мост отремонтируют не за 1,7 млн гривен, а за миллиард 14:47
"Газпром" может начать поставки газа в Украину с 2020, - Коболев 14:33
ГБР вызвало Порошенко на допрос в среду 14:25
Экс-нардеп Чорновол принесла Трубе заявление о его же преступлении 14:24
больше новостей
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
Суд арестовал Пашинского 19:15
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok