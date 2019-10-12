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12 жовтня 2019, субота, 08:50 52 Документ
Кабмін 2019-10-12T12:15:02+03:00
Українські Новини
Гончарук за перший місяць прем'єрства отримав зарплату в три рази більше окладу

Гончарук за перший місяць прем'єрства отримав зарплату в три рази більше окладу

Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua
Олексій Гончарук. Фото: kmu.gov.ua

Перша заробітна плата Прем'єр-міністра Олексія Гончарука за вересень становила 62 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Гончаруку у вересні, становила 61 916 гривень, з них посадовий оклад – 20 958 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 20 958 гривень, премія – 20 000 гривень.

Сума утриманих податків становила 12 073 гривні.

Фактична сума, отримана прем'єром, становила 49 842 гривні.

Як повідомляли Українські Новини, ппрем'єр-міністр Гончарук назвав 4 пріоритети Кабміну: ринок землі, приватизація, інфраструктура та демонополізація енергоринку.

Раніше Гончарук заявив, що забезпечення незалежності Національного банку (НБУ) і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом для уряду.

Також повідомлялося, що родичі прем'єра Гончарука не платили за комуналку і програли суди.

Тим часом у прем'єра Гончарука 10 радників: серед них син продюсера і менеджер ІТ-проектів.

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