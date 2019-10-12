Гончарук за перший місяць прем'єрства отримав зарплату в три рази більше окладу

Перша заробітна плата Прем'єр-міністра Олексія Гончарука за вересень становила 62 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді секретаріату Кабінету Міністрів на запит Українських Новин.\r\nСума коштів, нарахована Гончаруку у вересні, становила 61 916 гривень, з них посадовий оклад – 20 958 гривень, надбавка за інтенсивність праці – 20 958 гривень, премія – 20 000 гривень.\r\nСума утриманих податків становила 12 073 гривні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФактична сума, отримана прем'єром, становила 49 842 гривні.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ппрем'єр-міністр Гончарук назвав 4 пріоритети Кабміну: ринок землі, приватизація, інфраструктура та демонополізація енергоринку.\r\nРаніше Гончарук заявив, що забезпечення незалежності Національного банку (НБУ) і захист фінансової стабільності залишаються пріоритетом для уряду. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож повідомлялося, що родичі прем'єра Гончарука не платили за комуналку і програли суди.\r\nТим часом у прем'єра Гончарука 10 радників: серед них син продюсера і менеджер ІТ-проектів.