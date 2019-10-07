Премьер-министр Гончарук назвал 4 приоритета Кабмина: рынок земли, приватизация, инфраструктура и демонополизацию энергорынка

Премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.\r\nОн отметил, что впервые в истории страны европейская и евроатлантическая интеграция внедрены в программу деятельности правительства.\r\nГончарук обратил внимание делегации Латвии на четыре приоритета украинского правительства: приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн отметил, что в планах правительства на ближайшие 5 лет - восстановить 24 тыс. км дорог и построить 5 морских портов и 15 аэропортов.\r\nОн добавил, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.\r\nРинкевичс сообщил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции.\r\nКроме того, он заверил, что Латвия и в дальнейшем будет реализовывать программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности тех, которые находились в российском плену.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНапомним, ранее Гончарук заявил, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства. Также стало известно, что родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды.Кроме того, премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским.