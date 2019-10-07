Премьер-министр Гончарук назвал 4 приоритета Кабмина: рынок земли, приватизация, инфраструктура и демонополизацию энергорынка

Премьер-министр Алексей Гончарук обсудил с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом перспективы европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

Он отметил, что впервые в истории страны европейская и евроатлантическая интеграция внедрены в программу деятельности правительства.

Гончарук обратил внимание делегации Латвии на четыре приоритета украинского правительства: приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры.

Он отметил, что в планах правительства на ближайшие 5 лет - восстановить 24 тыс. км дорог и построить 5 морских портов и 15 аэропортов.

Он добавил, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.

Ринкевичс сообщил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции.

Кроме того, он заверил, что Латвия и в дальнейшем будет реализовывать программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности тех, которые находились в российском плену.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что обеспечение независимости Национального банка (НБУ) и защита финансовой стабильности остаются приоритетом для правительства.



Также стало известно, что родственники премьера Гончарука не платили за коммуналку и проиграли суды.



Кроме того, премьер Гончарук перед назначением встречался с Коломойским.