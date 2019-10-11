підписатися на розсилку
24.65 25.1
26.85 27.55
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Нафтогаз" впевнений у перемозі над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі
11 жовтня 2019, пʼятниця, 15:53 10
Економіка 2019-10-11T17:45:01+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" впевнений у перемозі над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі

"Нафтогаз" впевнений у перемозі над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі

"Нафтогаз". Фото: minenergo

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" впевнена в перемозі над компанією "Газпром" (Росія) в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма в той час, як борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" зріс до $2,8 млрд.

Про це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Поки все йде нормально і ми залишаємося впевненими в тому, що апеляційний суд не задовольнить скаргу "Газпрому" за окремим рішенням Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу", - написав він.

Вітренко повідомив, що сьогодні (11 жовтня) "Нафтогаз" виступає з вступним словом.

Раніше 8 жовтня Стокгольмський арбітраж розпочав розгляд апеляції "Газпрому" у справі про рішення арбітражу щодо транзиту газу.

Як повідомляли Українські Новини, 6 липня "Нафтогаз" подав позов в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом" і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів, не рахуючи відсотків.

28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсації 4,63 млрд доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі "Газпром" повинен заплатити 2,82 млрд доларів на користь НАКу.

Більше новин про: Газпром Нафтогаз Стокгольмский арбитраж транзит газу

Архів
Новини
Гонконгська компанія хоче інвестувати ідеї українського першокурсника 17:51
НААУ закликає Зеленського виключити екс-міністра юстиції Оніщука з Робочої групи з питань судової влади 17:41
НКРЕКП хоче поставити імпортерів електроенергії в привілейоване становище, - Трохимець 17:21
Лукашенко натякнув, що хвилюється разом з Путіним про зміну влади в Україні 17:12
"Криворіжсталь" і "Укртелеком" - лише два приклади успішної приватизації в історії України, - ЗМІ 16:32
більше новин
Екс-регіонал Святаш після пред'явлення підозри у крадіжці $100 млн "зліг" в лікарню, - ЗМІ 17:04
Військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту 13:15
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський побив встановлений Лукашенком світовий рекорд з тривалості прес-конференції 19:30
Шевцовим зацікавилися у ДБР, - ICTV 11:37
Україні це не вигідно, – Зеленський про закрите авіасполучення з РФ 13:15
більше новин
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube
Зеленський порадив ультраправому залишити в спокої ЛГБТ-спільноту 16:29
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Рудольф Джуліані. Фото: ru.wikipedia.org
Джуліані опублікував можливі докази втручання України у вибори США 10:03
Ніхто не хоче працювати губернатором, - Зеленський поскаржився на кадрові проблеми 15:58
Депутатам "Слуги народу" погрожують телефоном депутати з інших партій, - Зеленський 16:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok