"Нафтогаз" впевнений у перемозі над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" впевнена в перемозі над компанією "Газпром" (Росія) в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма в той час, як борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" зріс до $2,8 млрд.\r\nПро це написав виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Поки все йде нормально і ми залишаємося впевненими в тому, що апеляційний суд не задовольнить скаргу "Газпрому" за окремим рішенням Стокгольмського арбітражу за контрактом на поставку газу", - написав він.\r\nВітренко повідомив, що сьогодні (11 жовтня) "Нафтогаз" виступає з вступним словом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРаніше 8 жовтня Стокгольмський арбітраж розпочав розгляд апеляції "Газпрому" у справі про рішення арбітражу щодо транзиту газу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 6 липня "Нафтогаз" подав позов в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма з вимогою переглянути тариф на транзит за контрактом з "Газпромом" і попередньо оцінює свої грошові вимоги в 11,58 млрд доларів, не рахуючи відсотків.\r\n28 лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" про компенсації 4,63 млрд доларів за недопоставлені "Газпромом" обсяги газу для транзиту. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмському арбітражі "Газпром" повинен заплатити 2,82 млрд доларів на користь НАКу.