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24 сентября 2019, вторник, 12:16 114
Экономика 2019-09-24T13:15:02+03:00
Українські Новини
Долг "Газпрома" перед "Нефтегазом" вырос до $2,8 млрд

Долг "Газпрома" перед "Нефтегазом" вырос до $2,8 млрд

Долг компании "Газпром" (Россия) перед Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" по результатам двух арбитражных производств в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) увеличился на 10% или на 257 млн долларов до 2,817 млрд долларов.

Об этом говорится в финансовом отчете "Нефтегаза" за 1-е полугодие 2019 года, передают Українські Новини.

Отмечается, что ранее суд назначил нетто сумму, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нефтегаза" в размере 2,56 млрд долларов.

"На эту сумму также начисляется пеня за просрочку платежа. По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нефтегаза" после проведения взаимозачета, составляет 2,817 млрд долларов, включая проценты", - говорится в отчете.

Как сообщали Українські Новини, суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом".

Ранее суд Англии приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нефтегазом".

Также Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не получала от компании "Газпром" (Россия) предложений о урегулировании арбитража по газовому спору между компаниями мировым соглашением, что является ключевым требованием российской стороны для продолжения транзита газа через территорию Украины.

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