Долг "Газпрома" перед "Нефтегазом" вырос до $2,8 млрд

Долг компании "Газпром" (Россия) перед Национальной акционерной компанией "Нефтегаз Украины" по результатам двух арбитражных производств в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (Швеция) увеличился на 10% или на 257 млн долларов до 2,817 млрд долларов.\r\nОб этом говорится в финансовом отчете "Нефтегаза" за 1-е полугодие 2019 года, передают Українські Новини.\r\nОтмечается, что ранее суд назначил нетто сумму, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нефтегаза" в размере 2,56 млрд долларов.\r\n"На эту сумму также начисляется пеня за просрочку платежа. По состоянию на 30 июня 2019 года, нетто сумма, которую "Газпром" должен заплатить в пользу "Нефтегаза" после проведения взаимозачета, составляет 2,817 млрд долларов, включая проценты", - говорится в отчете.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом".\r\nРанее суд Англии приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нефтегазом".\r\nТакже Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" не получала от компании "Газпром" (Россия) предложений о урегулировании арбитража по газовому спору между компаниями мировым соглашением, что является ключевым требованием российской стороны для продолжения транзита газа через территорию Украины.