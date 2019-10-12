підписатися на розсилку
24.6 25.05
26.85 27.55
˟
12 жовтня 2019, субота, 07:05 22 Інфографіка
Економіка 2019-10-12T09:15:01+03:00
Українські Новини
Від прожиткового мінімуму українців "відв'яжуть" 150 соцвиплат

Від прожиткового мінімуму українців "відв'яжуть" 150 соцвиплат

Соколовська. Фото: прес-служба Кабміну
Соколовська. Фото: прес-служба Кабміну

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, призначена Верховною Радою на посаду 29 серпня, представила концепцію реформування прожиткового мінімуму (ПМ) в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Ініціатива передбачає "відв'язування" понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму. За словами міністра, пенсії і допомогу малозабезпеченим сім'ям залишаться єдиними видами виплат, які "прив'язані" до прожиткового мінімуму.

"Розмір усіх інших виплат україн їм встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожен рік при прийнятті бюджету", - заявила Соколовська.

Інфографіка: МінсоцполітикиПрожитковий мінімум. Інфографіка: Мінсоцполітики

Вона зазначила, що така реформа (відв'язування від прожиткового мінімуму) не призведе до зменшення розміру соцдопомоги - для деяких категорій населення розмір виплат навіть збільшиться.

"Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям стане більш ефективною - для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, розміри виплат будуть збільшуватися", - підкреслила міністр.

Ініціатива була представлена для обговорення на засіданні комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 11 жовтня.

В комітеті планується проведення громадських слухань на цю тему для формалізації пропозиції та оформлення її в законопроект.

Як повідомляли Українські Новини, ОПЗЖ хоче підняти мінімальну зарплату до 7 тис. гривень, в той час як Кабмін пропонує встановити прожитковий мінімум 2 тис. гривень, мінімальну зарплату - майже 5 тис. гривень.

Більше новин про: Міністерство соціальної політики України Прожитковий мінімум Соцвиплати Юлія Соколовська

Архів
Новини
Гончарук за перший місяць прем'єрства отримав зарплату в три рази більше окладу 08:50 Документ
ДТП на Дорогожичах у Києві. Фото: Інформатор
У Києві на Дорогожичах легковик збив мотоцикліста, постраждалий госпіталізований 08:25
Ринок українських легковиків виріс у два рази: де і які автомобілі виробляють 07:10
Від прожиткового мінімуму українців "відв'яжуть" 150 соцвиплат 07:05 Інфографіка
Україна-Литва. Скріншот відео Футбол 2
Україна перемогла Литву у відборі до Євро-2020: відео голів 23:43
більше новин
Ні пожити, ні до перукаря сходити, - Зеленський 15:50
Екс-регіонал Святаш після пред'явлення підозри у крадіжці $100 млн "зліг" в лікарню, - ЗМІ 17:04
Військово-повітряні сили США обрали Firefly Полякова для спецмісій на орбіту 13:15
Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський побив встановлений Лукашенком світовий рекорд з тривалості прес-конференції 19:30
Україні це не вигідно, – Зеленський про закрите авіасполучення з РФ 13:15
більше новин
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube
Зеленський порадив ультраправому залишити в спокої ЛГБТ-спільноту 16:29
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Рудольф Джуліані. Фото: ru.wikipedia.org
Джуліані опублікував можливі докази втручання України у вибори США 10:03
Ніхто не хоче працювати губернатором, - Зеленський поскаржився на кадрові проблеми 15:58
Депутатам "Слуги народу" погрожують телефоном депутати з інших партій, - Зеленський 16:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok