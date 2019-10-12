Від прожиткового мінімуму українців "відв'яжуть" 150 соцвиплат

Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська, призначена Верховною Радою на посаду 29 серпня, представила концепцію реформування прожиткового мінімуму (ПМ) в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Мінсоцполітики.

Ініціатива передбачає "відв'язування" понад 150 видів соціальних виплат та фінансових показників від прожиткового мінімуму. За словами міністра, пенсії і допомогу малозабезпеченим сім'ям залишаться єдиними видами виплат, які "прив'язані" до прожиткового мінімуму.

"Розмір усіх інших виплат україн їм встановлювати в абсолютних цифрах і переглядати їх кожен рік при прийнятті бюджету", - заявила Соколовська.

Прожитковий мінімум. Інфографіка: Мінсоцполітики

Вона зазначила, що така реформа (відв'язування від прожиткового мінімуму) не призведе до зменшення розміру соцдопомоги - для деяких категорій населення розмір виплат навіть збільшиться.

"Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям стане більш ефективною - для сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, розміри виплат будуть збільшуватися", - підкреслила міністр.

Ініціатива була представлена для обговорення на засіданні комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів 11 жовтня.

В комітеті планується проведення громадських слухань на цю тему для формалізації пропозиції та оформлення її в законопроект.

Як повідомляли Українські Новини, ОПЗЖ хоче підняти мінімальну зарплату до 7 тис. гривень, в той час як Кабмін пропонує встановити прожитковий мінімум 2 тис. гривень, мінімальну зарплату - майже 5 тис. гривень.