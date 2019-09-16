ОПЗЖ хочет поднять минимальную зарплату до 7 тыс. гривен

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) зарегистрировали в парламенте законопроект №2125 "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019 год" относительно повышения государственных социальных стандартов".

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

Постоянное сокращение уровня жизни и социальной защищенности украинцев требует немедленного пересмотра действующих государственных социальных стандартов.

Так, по данным Госстата, согласно с социологически установленной самооценкой украинских домохозяйств, в начале 2019 года, 72% от их общего количества оценивали свое материально-финансовое положение как "бедность", а более 40% домохозяйств из-за крайнего обнищания постоянно отказывали себе в самом необходимом, кроме питания.

Зарплата украинцев самая низкая в ​​Европе. По итогам 2018 года в среднем она составляет 8 865 гривен, или 276 евро (по среднегодовому обменному курсу НБУ). Это в 2,2 раза меньше, чем средняя зарплата в самой бедной стране Европейского Союза – Болгарии (586 евро) и в 4,0 - 4,5 меньше, чем в Польше (1 102 евро). Но даже те, кто работает, не получают вовремя свои деньги.

По состоянию на 1 июля 2019 года общая сумма задолженности по заработной плате составляет 2 857,8 млн гривен. Добавим шокирующее повышение коммунальных тарифов и цен на энергоресурсы и неприемлемо высокий уровень инфляции, который наблюдается шестой год подряд, отмену государственного ценового регулирования на социально значимые продовольственные товары и другое - в итоге, более 57% украинского населения страдает, по крайней мере, от одной из 3 форм бедности.

По данным представителей Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации, 1,2 млн человек в Украине испытывают острую нехватку продовольствия – это 26% той категории населения, которая в большей или меньшей степени страдает от нехватки продуктов питания и главным образом проживает в зоне вооруженного конфликта. Такая ситуация — результат чрезвычайно низкого уровня социальной защиты и поддержки, которую на востоке Украины предоставляет правительство.

От недостаточного внимания и поддержки со стороны государства страдают и внутренне перемещенные лица, численность которых на конец августа-2019 составила 1 млн 401,4 тыс. человек из неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей и АР Крым.

Чтобы решить эти острые проблемы и уменьшить социальную напряженность в обществе, "Оппозиционная платформа - За жизнь", в частности, предлагает: установить с 1 июля минимальную заработную плату в размере 7 тыс. гривен.

Повысить прожиточный минимум с 1 января 2019 года.

"Поручить Кабинету Министров обеспечить осуществление перерасчета и выплату пенсий и других выплат, определяемых в зависимости от нового размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения. Проработать вопрос пересмотра доходной части Государственного бюджета Украины на 2019 год в части увеличения фактических объемов поступлений за счет пересмотра макроэкономических параметров расчета показателей бюджета, в частности, темпов потребительской инфляции и величины обменного валютного курса", - отмечается в документе.

Принятие законопроекта позволит улучшить уровень социальной защиты наиболее уязвимой категории граждан - пенсионеров, для которых пенсия в основном являются единственным источником существования, усилить их защиту в условиях чрезвычайно затруднительной экономической ситуации, а также обеспечить повышение социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета. Кроме того, после повышения размера минимальной зарплаты вырастут реальные доходы работающего населения.

Таким образом, учитывая круг охватываемых лиц - принятие этого законопроекта будет иметь значительные положительные социально-экономические последствия.