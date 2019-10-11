Зеленський призначив Вітренка членом наглядової ради "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив виконавчого директора групи "Нафтогаз України" Юрія Вітренка членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі №747 від 11 жовтня, передають Українські Новини.

Даним указом вноситься часткова зміна до статті 1 указу Президента від 7 жовтня № 734 "Про членів наглядової ради "Укроборонпрому" в частині призначення членом наглядової ради концерну Вітренка (за узгодженням).

Як повідомляли Українські Новини, виконавчий директор Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Юрій Вітренко планує очолити "Фонд національного добробуту" у разі його створення.

Також голова правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" підтвердив наявність конфлікту в правлінні компанії. При цьому Коболєв не повідомив подробиць, зазначивши, що готовий буде коментувати конфлікт, коли він завершиться. Раніше стало відомо, що "Нафтогаз України" категорично відмовляється виконувати постанови про проведення анбандлинга.