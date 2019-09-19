Исполнительный директор "Нефтегаза" Витренко планирует возглавить "Фонд национального благосостояния" в случае его создания, - источники

Исполнительный директор Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юрий Витренко планирует возглавить "Фонд национального благосостояния" в случае его создания.

Об этом журналисту Українських Новин Юрию Дощатову сообщили источники.



Он сообщил, что после анбандлинга "Нефтегаза" компания может перейти в структуру "Фонда национального богатства (благосостояния)".



Идею создания такого фонда агентству подтвердили несколько источников.

Также источник добавил, что "Фонд национального благосостояния" по задумке сосредоточит в своем управлении все госкомпании, которые не подлежат приватизации и не являются инфраструктурные операторами, в том числе, речь идет о "Нефтегазе", "Укроборонпроме", части "Укрзализныци" и других крупных компаниях.



"По последней информации возглавить ФНБ планирует ныне исполнительный директор НАК Юрий Витренко, который ранее был главным коммерческим директором "Нефтегаза". Витренко уже не претендует на должность главы Фонда госимущества - претендентом на это место является один из топ-менеджеров "Укрпочты", - сообщил источник.



Как сообщали Українські Новини, новая модель проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" предусматривает передачу ООО "Оператора ГТС Украины" Магистральным газопроводам Украины (МГУ).



18 сентября Кабинет Министров утвердил модель проведения процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".