"Нефтегаз" игнорирует решение Кабмина по анбандлингу - Коболев идет своим путем

Руководство НАК "Нефтегаз Украины" категорически отказывается выполнять постановление правительства № 484 от 5 июня о проведении анбандлинга компании. НАК намерена просить Президента и СНБО в срочном порядке проанализировать этот документ, поскольку он не дает возможности защищать интересы компании в споре с "Газпромом". Параллельно с этим, НАК запускает процедуру отделения транспортной составляющей по своей собственной модели.

14 июня на заседании управляющего комитета проекта "Отделение деятельности транспортировки газа", которое возглавляет председатель правления НАК Андрей Коболев, было принято решение обратиться к Президенту Украины, Совету национальной безопасности и к Кабинету министров с письмом, о том, что модель анбандлинга, утвержденная правительством постановлением № 484 от 5 июня 2019 года "не дает возможности защитить интересы НАК "Нефтегаз Украины" в арбитражном процессе с "Газпромом".

Это решение содержится в протоколе заседания, копия которого имеется в распоряжении "Українських Новин". Фактически, такое обращение может стать поводом для рассмотрения вопроса о целесообразности этого решения Кабмина. Правда, агентству не удалось уточнить, поступило ли оно уже в Администрацию Президента и СНБО.

Согласно постановлению правительства, анбандлинг проводится по модели ownership unbundling, которая предполагает выведение из-под управления НАК оператора ГТС и саму систему - для этого создано ОАО "Магистральные газопроводы Украины". Эта компания будет подаваться на сертификацию и с 2020 года станет оператором украинской газотранспортной системы. До конца 2019 года МГУ будет находиться в управлении НАК. Именно МГУ в перспективе и должна стать подписантом нового транзитного контракта с "Газпромом" от украинской стороны.

Такая модель была утверждена Координационным советом по вопросам проведения реформ в энергосфере. В НАК категорически против нее. Там отстаивают модель ISO (Independent System Operator) - по ней активы остаются у "Нефтегаза". НАК настаивает, что для успешного завершения выполнения решений Стокгольмского арбитража по спору с "Газпромом", "Нефтегаз" должен сохранить экономический интерес от использования ГТС.

Кроме того, согласно решению Координационного совета, НАК "Нефтегаз Украины" должна была подать в Кабмин детализированный план действий по проведению анбандлинга по утвержденной модели. Вместо этого, НАК фактически начал процедуру по своей модели.

Как следует из протокола заседания управляющего комитета, в срочном порядке должен быть предпринят ряд мер, в том числе, перевод сотрудников АО "Укртрансгаза" новому юридическому лицу - ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", а не ОАО "Магистральные газопроводы".

Также НАК намерена приостановить действие кредитного договора с ЕБРР и Европейским инвестиционным банком на 300 млн евро, которые планировалось использовать на ремонт и модернизацию газопровода Уренгой-Помары-Ужгород. Этот проект вступил в силу в апреле 2018 года, однако до сих пор выборка кредитных средств по нему не начиналась из-за проблем в организации корпоративного управления НАК.

Фактически руководство "Нефтегаза" не в первый раз выступает против позиции правительства Владимира Гройсмана. В 2016 году оно так же отказывалось выполнять первое постановление по анбандлингу № 496, затем возникали проблемы с Наблюдательным советом НАК, уставом компании и установлением цены на газ - премьер даже грозил главе НАК Андрею Коболеву отставкой. Однако, после непродолжительного обострения отношений с правительством, НАК шла на некоторые уступки. На этот раз компромисса ждать оснований нет, да и правительство никак не отреагировало на решение "Нефтегаза" идти "своим путем". Премьер сейчас сосредоточен на подготовке к парламентским выборам и, как сказали агентству в окружении Гройсмана, вряд ли пойдет на какие-то резкие шаги в отношении руководства НАК.