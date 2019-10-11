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  • Коломойский решил вернуть себе журнал "Фокус": полиция начала расследовать законность продажи издания
11 октября 2019, пятница, 13:12 982
СМИ 2019-10-11T13:14:40+03:00
Українські Новини
Коломойский решил вернуть себе журнал "Фокус": полиция начала расследовать законность продажи издания

Коломойский решил вернуть себе журнал "Фокус": полиция начала расследовать законность продажи издания

Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua
Игорь Коломойский. Фото: slovoidilo.ua

Национальная полиция открыла уголовное производство по заявлению компании "Акютел ЛТД." (бенефициары - Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский) о незаконной продаже журнала "Фокус" в 2013 году.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что 30 августа текущего года Главное следственное управление Нацполиции начало расследование по заявлению компании "Акютел ЛТД." (Кипр) об утрате ею в 2013 году 50% корпоративных прав в ООО «Издательство Фокус», основными активами которого были еженедельный журнал «Фокус», новостной сайт focus.ua и спецпроект «Фокус. Красивая страна»,

Дело открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Полиция под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проверяет обстоятельства законности перехода корпоративных прав в ООО «Издательство Фокус» от компании «Акютел ЛТД» к другим лицам.

В июне 2013 года медиа-компания UMH group Бориса Ложкина и компания "Акютел" Коломойского - Боголюбова продали проект “Фокус” украинской группе Vertex United, основными владельцами которой являются бизнесмены Борис Кауфман и Александр Грановский

В декабре 2016 года компания Vertex United продала медиа-проекта "Фокус" бизнесмену Анатолию Евтухову.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Национальная полиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации тенниса Украины Вадима Шульмана, который является экс-бизнес-партнером Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

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