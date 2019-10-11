У Києві повністю перекриють проспект Перемоги: схеми об'їзду

Київська міська державна адміністрація (КМДА) вирішила обмежити рух транспорту по проспекту Перемоги монтажу фрагмента Шулявського шляхопроводу, графік будівництва якого був зірваний, з 00:05 13 жовтня до 22:00 14 жовтня. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КМДА, передають Українські Новини.

У ці дні із-за перекриття руху в районі розв'язки зміниться порядок роботи громадського транспорту. У цей період буде припинено рух тролейбусів маршрутів №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на ділянці від станції метро "Нивки" до Повітрофлотського шляхопроводу.

Як повідомляли Українські Новини, у жовтні прийняли рішення, що Шулявський міст відремонтують за мільярд гривень, а не за 830 млн. Раніше Кличко прогнозував відкриття Шулявського шляхопроводу до кінця 2019 року. Тим часом правоохоронці перевірять тендери по київських мостах на прохання Офісу Президента.