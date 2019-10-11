У Зеленського розповіли про його самопочуття після 14-годинного марафону

Президент Володимир Зеленський почуває себе нормально і не втратив голос після того, як проводив прес-марафон 14 годин, у два рази побивши світовий рекорд.\r\nПро це Українським Новинам повідомили в Офісі Президента.\r\n"Він говорить, з ним все ок", - сказав співрозмовник.\r\nЗа його словами, у Зеленського в п'ятницю о 10:00 відбулася нарада за участю 20 осіб, а також запланована на цей день поїздка в Одесу для подання голови Одеської обласної державної адміністрації.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленський проводив прес-марафон 14 годин. Захід проходив з 10:00 до 00:10. За цей час 15 груп по 7-10 журналістів змінили один одного. В цілому Зеленський відповів на запитання близько 150 представників ЗМІ.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок. Також Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2\/3 ЗМІ.\r\nНа 7-ій годині Зеленський побив встановлений президентом Білорусі Олександром Лукашенком світовий рекорд з тривалості прес-конференції.