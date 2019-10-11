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11 жовтня 2019, пʼятниця, 12:14 21
Президент 2019-10-11T14:15:02+03:00
Українські Новини
У Зеленського розповіли про його самопочуття після 14-годинного марафону

У Зеленського розповіли про його самопочуття після 14-годинного марафону

Зеленський. Фото: Офіс Президента
Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський почуває себе нормально і не втратив голос після того, як проводив прес-марафон 14 годин, у два рази побивши світовий рекорд.

Про це Українським Новинам повідомили в Офісі Президента.

"Він говорить, з ним все ок", - сказав співрозмовник.

За його словами, у Зеленського в п'ятницю о 10:00 відбулася нарада за участю 20 осіб, а також запланована на цей день поїздка в Одесу для подання голови Одеської обласної державної адміністрації.

Зеленський проводив прес-марафон 14 годин. Захід проходив з 10:00 до 00:10. За цей час 15 груп по 7-10 журналістів змінили один одного. В цілому Зеленський відповів на запитання близько 150 представників ЗМІ.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок. Також Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2/3 ЗМІ.

На 7-ій годині Зеленський побив встановлений президентом Білорусі Олександром Лукашенком світовий рекорд з тривалості прес-конференції.

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