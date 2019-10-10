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10 октября 2019, четверг, 20:39 123
Политика 2019-10-10T20:42:33+03:00
Українські Новини
Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ

Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ

Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский за 10 часов проведения так называемого пресс-марафона успел ответить на вопросы двух третьих аккредитованных СМИ.

Об этом свидетельствует список аккредитованных журналистов и график их "интервьюирования" Президента, передают Українські Новини.

Формат мероприятия предполагал, что с 10:00 представители медиа будут задавать вопросы Президенту группами по 7-10 человек, сменяя друг друга каждые полчаса.

С учетом времени на перерыв для Зеленского предварительно предполагалось, что к 20:00 пресс-марафон завершится.

Однако по состоянию на 20:15 с главой государства общается только 10-я группа, а в очереди ожидают еще 6. При этом по графику работы Kyiv Food Market, где проходит общение, фудкорт в четверг работает до 23:00.

Как сообщали Українськi Новини, при назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого Зеленский записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".

В сентябре Зеленский пообещал, что проведет полноценную пресс-конференцию для СМИ в октябре.

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