Зеленский за 10 часов пресс-марафона ответил на вопросы 2/3 СМИ

Президент Владимир Зеленский за 10 часов проведения так называемого пресс-марафона успел ответить на вопросы двух третьих аккредитованных СМИ.

Об этом свидетельствует список аккредитованных журналистов и график их "интервьюирования" Президента, передают Українські Новини.



Формат мероприятия предполагал, что с 10:00 представители медиа будут задавать вопросы Президенту группами по 7-10 человек, сменяя друг друга каждые полчаса.



С учетом времени на перерыв для Зеленского предварительно предполагалось, что к 20:00 пресс-марафон завершится.



Однако по состоянию на 20:15 с главой государства общается только 10-я группа, а в очереди ожидают еще 6. При этом по графику работы Kyiv Food Market, где проходит общение, фудкорт в четверг работает до 23:00.



Как сообщали Українськi Новини, при назначении спикером Зеленского Юлия Мендель пообещала, что на 100 дней президентства Зеленский даст пресс-конференцию.

Вместо этого Зеленский записал программу для канала "1+1", интервьюером в котором выступил актер Станислав Боклан, который сыграл премьер-министра в сериале "Слуга народа".

В сентябре Зеленский пообещал, что проведет полноценную пресс-конференцию для СМИ в октябре.