Долар і євро знову впали перед довгими вихідними

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 жовтня на 13,97 коп. до 24,8319 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 13,80 коп. до 24,4253 UAH\/USD.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nСередній курс купівлі євро знизився на 5,04 коп. до 26,8188 UAH\/EUR, курс продажу знизився на 6,01 коп. до 27,3803 UAH\/EUR.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n24,4253\r\n24,8319\r\n26,8188\r\n27,3803\r\n3,44\r\n3,93\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n24,6800\r\n25,4000\r\n27,0500\r\n27,8000\r\n3,75\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n24,0000\r\n24,7000\r\n26,0000\r\n27,2000\r\n2,50\r\n3,80\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11-14 жовтня, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH\/USD.\r\nРаніше стало відомо, що до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити.\r\nТим часом фактичний показник інфляції у вересні був нижче траєкторії офіційного прогнозу Національного банку. А в серпні дефляція становила 0,3%, в січні-серпні – інфляція 2,7%.