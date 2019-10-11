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11 жовтня 2019, пʼятниця, 10:41 18
Економіка 2019-10-11T12:15:03+03:00
Українські Новини
Долар і євро знову впали перед довгими вихідними

Долар і євро знову впали перед довгими вихідними

Долар
Долар

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 10 жовтня на 13,97 коп. до 24,8319 UAH/USD, курс купівлі знизився на 13,80 коп. до 24,4253 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро знизився на 5,04 коп. до 26,8188 UAH/EUR, курс продажу знизився на 6,01 коп. до 27,3803 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро 10 російських рублів
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній 24,4253 24,8319 26,8188 27,3803 3,44 3,93
Максимальний 24,6800 25,4000 27,0500 27,8000 3,75 5,00
Мінімальний 24,0000 24,7000 26,0000 27,2000 2,50 3,80

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 11-14 жовтня, на 17,04 коп. до 24,5306 UAH/USD.

Раніше стало відомо, що до кінця року зарплати можуть вирости, а ціни підскочити.

Тим часом фактичний показник інфляції у вересні був нижче траєкторії офіційного прогнозу Національного банку. А в серпні дефляція становила 0,3%, в січні-серпні – інфляція 2,7%.

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