Дубинський пропонує Раді скасувати військовий збір

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський пропонує парламенту скасувати військовий збір.

Про це йдеться в законопроектах №2252 і 2253, зареєстрованих в Раді 10 жовтня, передають Українські Новини.

Відповідними законопроектами пропонується внести зміни для скасування військового збору в Податковий і Бюджетний кодекси.

Тексти законопроектів наразі відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Олександр Дубинський запропонував парламенту ввести 1%-ї збір з готівкових валютообмінних операцій на розвиток спорту, після чого відкликав цей законопроект.

Також через правку Дубинського ціна на сигарети зросте на 18% у 2020. Асоціація "Укртютюн" вважає, що прийнята Верховною Радою вимога до виробників сигарет про реалізацію продукції оптовикам за ціною, що не перевищує 80% максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ та акцизних зборів призведе до подорожчання сигарет в середньому на 18% в 2020 році.

Раніше Дубинський заявив, що нардепи не читають закони, за які голосують.