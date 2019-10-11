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11 жовтня 2019, пʼятниця, 09:42 8
Верховна Рада і партії 2019-10-11T10:15:14+03:00
Українські Новини
Дубинський пропонує Раді скасувати військовий збір

Дубинський пропонує Раді скасувати військовий збір

Олександр Дубинський. Фото: facebook.com/dubinskyi
Олександр Дубинський. Фото: facebook.com/dubinskyi

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Дубинський пропонує парламенту скасувати військовий збір.

Про це йдеться в законопроектах №2252 і 2253, зареєстрованих в Раді 10 жовтня, передають Українські Новини.

Відповідними законопроектами пропонується внести зміни для скасування військового збору в Податковий і Бюджетний кодекси.

Тексти законопроектів наразі відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Олександр Дубинський запропонував парламенту ввести 1%-ї збір з готівкових валютообмінних операцій на розвиток спорту, після чого відкликав цей законопроект.

Також через правку Дубинського ціна на сигарети зросте на 18% у 2020. Асоціація "Укртютюн" вважає, що прийнята Верховною Радою вимога до виробників сигарет про реалізацію продукції оптовикам за ціною, що не перевищує 80% максимальної роздрібної ціни з урахуванням ПДВ та акцизних зборів призведе до подорожчання сигарет в середньому на 18% в 2020 році.

Раніше Дубинський заявив, що нардепи не читають закони, за які голосують.

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