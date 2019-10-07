Из-за правки Дубинского цена на сигареты вырастет на 18% в 2020

Ассоциация "Укртютюн" считает, что принятое Верховной Радой требование к производителям сигарет о реализации продукции оптовикам по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизных сборов приведет к подорожанию сигарет в среднем на 18% в 2020 году.

Об этом говорится в обращении ассоциации к депутатам с просьбой отклонения данной правки в законопроект №1049, передают Українськi Новини.

Речь идет о правке ко второму чтению, внесенной депутатами Рады от партии "Слуга Народа" Александром Дубинским и Александром Юрченком.

Согласно ей, до 1 января 2021 года установлено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями, должны реализовать эту продукции субъектам, получившим лицензию на оптовую торговлю, по ценам, не превышающим 80% установленной производителем или импортером максимальной розничной цены на табачные изделия с учетом НДС и акцизного сбора (без суммы акцизного налога от реализации через розничную торговую сеть табачных изделий).

"Указанная поправка ... приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 гривен на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем на 6 гривен на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом", - сказано в обращении ассоциации.

Таким образом, ассоциация ожидает повышения цены на сигареты в среднем на 13 гривен на пачку в 2020 году.

По мнению ассоциации, поправку внесли с нарушением требований регламента, и она никоим образом не связана с содержанием законопроекта и целью его принятия.

Отмечается, что она не согласуется с обязательствами Украины в рамках международных принципов ценообразования и регулирования оборота табачных изделий в части обязанности учитывать интересы договаривающихся сторон, поставляющих импортные товары.

Также ассоциация отметила, что правка не согласуется с требованиями Хозяйственного кодекса Украины, закона о ценах и ценообразовании в части, касающейся обеспечения экономической самостоятельности предприятий, расширения сферы применения свободных цен и создания экономических гарантий для производителей.

Как результат, это может привести к существенному ограничению конкуренции как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, а также, в совокупности с другими факторами, может дополнительно стимулировать рост объемов нелегальной торговли.

Как сообщали Українськi Новини, табачная компания "Philip Morris Украина" прогнозирует повышение цен на сигареты в 3 раза до 100 гривен за пачку в 2025 году по сравнению с 2019 годом.

В феврале прогнозировали, что пачка сигарет подорожает как минимум на 4,7 гривны в 2019.