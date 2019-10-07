Из-за правки Дубинского цена на сигареты вырастет на 18% в 2020

Ассоциация "Укртютюн" считает, что принятое Верховной Радой требование к производителям сигарет о реализации продукции оптовикам по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены с учетом НДС и акцизных сборов приведет к подорожанию сигарет в среднем на 18% в 2020 году.\r\nОб этом говорится в обращении ассоциации к депутатам с просьбой отклонения данной правки в законопроект №1049, передают Українськi Новини.\r\nРечь идет о правке ко второму чтению, внесенной депутатами Рады от партии "Слуга Народа" Александром Дубинским и Александром Юрченком.\r\nСогласно ей, до 1 января 2021 года установлено, что субъекты хозяйствования, осуществляющие производство, импорт и оптовую торговлю табачными изделиями, должны реализовать эту продукции субъектам, получившим лицензию на оптовую торговлю, по ценам, не превышающим 80% установленной производителем или импортером максимальной розничной цены на табачные изделия с учетом НДС и акцизного сбора (без суммы акцизного налога от реализации через розничную торговую сеть табачных изделий).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Указанная поправка ... приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем на 7 гривен на пачку) дополнительно к повышению цены, обусловленной увеличением акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем на 6 гривен на пачку), как это предусмотрено Налоговым кодексом", - сказано в обращении ассоциации.\r\nТаким образом, ассоциация ожидает повышения цены на сигареты в среднем на 13 гривен на пачку в 2020 году.\r\nПо мнению ассоциации, поправку внесли с нарушением требований регламента, и она никоим образом не связана с содержанием законопроекта и целью его принятия.\r\nОтмечается, что она не согласуется с обязательствами Украины в рамках международных принципов ценообразования и регулирования оборота табачных изделий в части обязанности учитывать интересы договаривающихся сторон, поставляющих импортные товары.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже ассоциация отметила, что правка не согласуется с требованиями Хозяйственного кодекса Украины, закона о ценах и ценообразовании в части, касающейся обеспечения экономической самостоятельности предприятий, расширения сферы применения свободных цен и создания экономических гарантий для производителей.\r\nКак результат, это может привести к существенному ограничению конкуренции как между производителями и импортерами, так и между предприятиями розничной торговли, а также, в совокупности с другими факторами, может дополнительно стимулировать рост объемов нелегальной торговли.\r\nКак сообщали Українськi Новини, табачная компания "Philip Morris Украина" прогнозирует повышение цен на сигареты в 3 раза до 100 гривен за пачку в 2025 году по сравнению с 2019 годом.\r\nВ феврале прогнозировали, что пачка сигарет подорожает как минимум на 4,7 гривны в 2019.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n