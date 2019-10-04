Дубинский заявил, что нардепы не читают законы, за которые голосуют

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что депутаты в новой Раде не читают законопроекты, за которые голосуют. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"В основном, нет", - сказал Дубинский в ответ на вопрос, читают ли депутаты законопроекты, за которые голосуют. О себе он сказал, что читает то, что "понятно", а "если непонятно - консультируется с коллегами".



"Со мной рядом сидит классный специалист по праву", - рассказал депутат.

Однако, если он не успевает читать, то "не голосует, либо воздерживается".



"Там, где я не уверен - не голосую, а если не хочу поддерживать - воздерживаюсь", - сказал Дубинский.

Он также добавил, что многие законопроекты, которые появляются в зале - это законы, которые "написаны не ясно где и кем, которые затем подписывают лояльные депутаты".



"Например, закон 1053 (о кассовых аппаратах): на комитет прибежал депутат, который подписался под этим проектом с криками: "Бл@ть, меня попросили это подписать. Я подписал, прочитал и ох@ел", - отметил нардеп.



Как сообщали Українські Новини, Александр Дубинский назвал низким "интеллектуальный уровень дискуссии" в "Слуге народа".



Ранее Дубинский ел из судка прямо во время заседания Рады.



Также Кабинет Министров решил включить в комиссию по отбору независимых членов набсоветов госбанков депутата Дубинского.