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04 октября 2019, пятница, 19:36 144
Политика 2019-10-04T19:37:31+03:00
Українські Новини
Дубинский заявил, что нардепы не читают законы, за которые голосуют

Дубинский заявил, что нардепы не читают законы, за которые голосуют

Александр Дубинский. Фото: Facebook/
Александр Дубинский. Фото: Facebook/"НАШ"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что депутаты в новой Раде не читают законопроекты, за которые голосуют. Об этом он рассказал в интервью "Стране".

"В основном, нет", - сказал Дубинский в ответ на вопрос, читают ли депутаты законопроекты, за которые голосуют. О себе он сказал, что читает то, что "понятно", а "если непонятно - консультируется с коллегами".


"Со мной рядом сидит классный специалист по праву", - рассказал депутат.

Однако, если он не успевает читать, то "не голосует, либо воздерживается".

"Там, где я не уверен - не голосую, а если не хочу поддерживать - воздерживаюсь", - сказал Дубинский.

Он также добавил, что многие законопроекты, которые появляются в зале - это законы, которые "написаны не ясно где и кем, которые затем подписывают лояльные депутаты".

"Например, закон 1053 (о кассовых аппаратах): на комитет прибежал депутат, который подписался под этим проектом с криками: "Бл@ть, меня попросили это подписать. Я подписал, прочитал и ох@ел", - отметил нардеп.

Как сообщали Українські Новини, Александр Дубинский назвал низким "интеллектуальный уровень дискуссии" в "Слуге народа"

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