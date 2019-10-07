Дубинский предлагает ввести 1%-й сбор с обмена валют на развитие спорта

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский предлагает парламенту ввести 1%-й сбор с наличных валютообменных операций на развитие спорта.

Об этом говорится в законопроекте №2208, зарегистрированном в парламенте 3 октября, передают Українські Новини.

Проектом закона предусмотрено внесение изменений в Налоговый кодекс относительно введения общегосударственного сбора на развитие спорта по операциям покупки иностранной валюты в наличной форме в соответствии с общими принципами установления налогов и сборов, предусмотренных настоящим кодексом.

Законопроектом также предусмотрено установление ответственности плательщиков сбора за осуществление операций по покупке иностранной валюты в наличной форме без выдачи расчетных документов.

"Считаю, что при введении чека с каждой кассовой операции (законопроект 1053-1) + жестких санкциях за его невыдачу (1073-1) — нужно создавать стимулы для обмена валют в безналичной форме. То есть, если валюта размещается на текущем / карточном / виртуальном счете — обмен проводится без комиссии. Если же обмен идет в наличной форме — платите налоги в бюджет. На развитие спорта", - написал Дубинский в социальной сети Facebook.

Как сообщали Українські Новини, из-за правки Дубинского цена на сигареты вырастет на 18% в 2020.

Ранее Дубинский заявил, что нардепы не читают законы, за которые голосуют.