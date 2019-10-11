Невеликі перерви, втома і уколи: як змінювався Зеленський протягом найдовшого прес-марафону у світі

Вчора, 10 жовтня, Президент Володимир Зеленський провів прес-марафон який тривав 14 годин і побив 7-годинний рекорд президента Білорусі Олександра Лукашенка. Однак витримати таке навантаження людському організму непросто, Зеленському до кінця марафону було важко говорити, тому він скористався уколами, щоб не втратити голос. Як змінювався глава держави протягом заходу, зібрали Українські Новини.\r\nТак, розпочався прес-марафон в 10:00 і закінчився о 00:10. \r\nВолодимир Зеленський. Перша година прес-марафону. Фото: Офіс Президента\r\nЗа час проведення заходу 15 груп по 7-10 журналістів змінили один одного. А всього Зеленський відповів на запитання близько 150 представників ЗМІ.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВолодимир Зеленський. Перша година прес-марафону. Фото: Офіс Президента\r\nНевеликим "перепочинком" для Президента були 5-хвилинні перерви між кожною групою журналістів, але й під час відпочинку він спілкувався з пресою.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=e6UWjUS5LY0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nВ останні години прес-марафону втома Зеленського стала особливо помітна. Йому було важко говорити, а щоб не втратити голос, Президент скористався уколами.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВолодимир Зеленський. 14 година марафону. Скришнот: Радіо Свобода\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2\/3 ЗМІ. \r\nА на 12-годинний прес-марафон Зеленського соцмережі вибухнули обговореннями і фотожабами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n