Невеликі перерви, втома і уколи: як змінювався Зеленський протягом найдовшого прес-марафону у світі

Вчора, 10 жовтня, Президент Володимир Зеленський провів прес-марафон який тривав 14 годин і побив 7-годинний рекорд президента Білорусі Олександра Лукашенка. Однак витримати таке навантаження людському організму непросто, Зеленському до кінця марафону було важко говорити, тому він скористався уколами, щоб не втратити голос. Як змінювався глава держави протягом заходу, зібрали Українські Новини.

Так, розпочався прес-марафон в 10:00 і закінчився о 00:10.

Володимир Зеленський. Перша година прес-марафону. Фото: Офіс Президента

За час проведення заходу 15 груп по 7-10 журналістів змінили один одного. А всього Зеленський відповів на запитання близько 150 представників ЗМІ.

Володимир Зеленський. Перша година прес-марафону. Фото: Офіс Президента

Невеликим "перепочинком" для Президента були 5-хвилинні перерви між кожною групою журналістів, але й під час відпочинку він спілкувався з пресою.

https://www.youtube.com/watch?v=e6UWjUS5LY0#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>

В останні години прес-марафону втома Зеленського стала особливо помітна. Йому було важко говорити, а щоб не втратити голос, Президент скористався уколами.

Володимир Зеленський. 14 година марафону. Скришнот: Радіо Свобода

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2/3 ЗМІ.

А на 12-годинний прес-марафон Зеленського соцмережі вибухнули обговореннями і фотожабами.