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11 жовтня 2019, пʼятниця, 08:41 8
Президент 2019-10-11T10:30:02+03:00
Українські Новини
МВФ не повинен висувати Україні політичні умови для співпраці, - Зеленський

МВФ не повинен висувати Україні політичні умови для співпраці, - Зеленський

Прес-марафон Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента
Прес-марафон Володимира Зеленського. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що Міжнародний валютний фонд не повинен висувати Україні для співпраці які-небудь умови, окрім економічних. Про це він повідомив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Партнери - вони тому і партнери, коли це потрібно двом сторонам. Я не думаю, що Валютний фонд, може нам, крім економічних, ставити інші умови", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що необхідно знаходити вигідний варіант переговорів, "не втрачаючи себе". Також Зеленський зазначив, що партнерство з МВФ полягає не лише в отриманні фінансової допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2/3 ЗМІ. На 12-годинний прес-марафон Зеленського соцмережі вибухнули обговореннями і фотожабами.

Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос, а Богдан нарешті прийшов до Зеленському на марафон тільки під вечір.

Тим часом, Кабінет Міністрів розраховує на підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом в грудні.

Місія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.

Нова програма з замовленим доступом до 3,9 млрд доларів послужить основою для економічної політики уряду в 2019 році. Вона буде зосереджена на продовження фінансової консолідації та зниження інфляції, а також реформи по зміцненню податкового адміністрування, фінансового сектора і енергетичного сектора.

 

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