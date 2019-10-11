МВФ не повинен висувати Україні політичні умови для співпраці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Міжнародний валютний фонд не повинен висувати Україні для співпраці які-небудь умови, окрім економічних. Про це він повідомив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Партнери - вони тому і партнери, коли це потрібно двом сторонам. Я не думаю, що Валютний фонд, може нам, крім економічних, ставити інші умови", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що необхідно знаходити вигідний варіант переговорів, "не втрачаючи себе". Також Зеленський зазначив, що партнерство з МВФ полягає не лише в отриманні фінансової допомоги.