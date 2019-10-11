МВФ не повинен висувати Україні політичні умови для співпраці, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Міжнародний валютний фонд не повинен висувати Україні для співпраці які-небудь умови, окрім економічних. Про це він повідомив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Партнери - вони тому і партнери, коли це потрібно двом сторонам. Я не думаю, що Валютний фонд, може нам, крім економічних, ставити інші умови", - сказав Зеленський.\r\nВін зазначив, що необхідно знаходити вигідний варіант переговорів, "не втрачаючи себе". Також Зеленський зазначив, що партнерство з МВФ полягає не лише в отриманні фінансової допомоги.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський за 10 годин прес-марафону відповів на запитання 2\/3 ЗМІ. На 12-годинний прес-марафон Зеленського соцмережі вибухнули обговореннями і фотожабами.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n Зеленський скористався уколами, щоб не втратити голос, а Богдан нарешті прийшов до Зеленському на марафон тільки під вечір.\r\nТим часом, Кабінет Міністрів розраховує на підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом в грудні.\r\nМісія Міжнародного валютного фонду виступає за прискорення судової реформи, боротьбу з корупцією і скорочення ролі олігархів у економіці. У місії зазначили, що ріст зарплати повинен відповідати зростанню продуктивності праці для забезпечення конкурентоспроможності. Місія МВФ працювала в Україні з 12 по 26 вересня, проте поїхала без результату.\r\nНова програма з замовленим доступом до 3,9 млрд доларів послужить основою для економічної політики уряду в 2019 році. Вона буде зосереджена на продовження фінансової консолідації та зниження інфляції, а також реформи по зміцненню податкового адміністрування, фінансового сектора і енергетичного сектора.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n \r\n