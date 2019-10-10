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10 жовтня 2019, четвер, 17:59 22 Доповнено
Силові структури 2019-10-10T21:00:04+03:00
Українські Новини
На Донеччині загинув український військовий Юрій Волк

На Донеччині загинув український військовий Юрій Волк

Свічка Фото: pixabay.com
Свічка Фото: pixabay.com

Один український військовий загинув в результаті обстрілу в зоні проведення Операції об'єднаних сил (ООС) у четвер, 10 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ООС, передають Українські Новини.

Командування Об'єднаних сил висловлює співчуття рідним і близьким загиблого.

Обставини з'ясовуються робочою групою військової служби правопорядку Збройних сил.

(Новина доповнена подробицями)

"У районі проведення операції Об’єднаних сил захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України загинув наш побратим старший матрос Юрій Володимирович Волк. Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишиться у нашій пам’яті. Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумують і висловлює щирі співчуття рідним і близьким захисника України", - йдеться в повідомленні прес-служби 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Як повідомляли Українські Новини, поряд з обстрілом ділянки розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень, 9 жовтня бойовики 24 рази порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один український військовий зазнав поранення.

Тим часом Національна поліція направила додаткові сили в Золоте Луганської області у зв'язку з розведенням військ. У свою чергу міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляє, що домовленість про початок розведення сил і засобів в Петровському і Золотом з понеділка не може бути виконано, оскільки днями ці населені пункти були обстріляні і тепер необхідно почекати  семиденний період без обстрілів.

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