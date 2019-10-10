Зеленський нікого з кандидатів крім Ткаченка на посаду голови КМДА не бачив

Президент Володимир Зеленський розглядає на посаду голови Київської міської державної адміністрації кандидатуру депутата Верховної Ради від фракції партії "Слуга народу", колишнього генерального директора медіахолдингу "1+1 Медіа" Олександра Ткаченка.

Про це Зеленський сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Розглядається ця кандидатура (Ткаченко). Крім нього я ще нікого не бачив. Ну ще є 2 людини. З одним я (поки) не зустрічався, а з іншим я, чесно кажучи, не готовий, тому що в минулому в нього є не дуже доброчесні дії, тому я не розглядаю цю людину", - сказав Зеленський.

З приводу законопроекту про нову редакцію закону про столицю, що передбачає розділення повноважень мера Києва і голови КМДА, Зеленський зазначив, що прийме рішення про його підписання після ретельного вивчення редакції, в якій він буде прийнятий.

Як повідомляли Українські Новини, Ткаченко подав декларацію про доходи як кандидат на посаду голови КМДА.

4 вересня Кабінет Міністрів схвалив подання Зеленського на звільнення Кличка з посади голови КМДА, при цьому Зеленський досі не звільнив Кличка, тому що "просто ще не звільнив".

Тим часом новим гендиректором "1+1" замість Ткаченка став Мієнко.