підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
10 жовтня 2019, четвер, 16:31 8
Президент 2019-10-10T16:58:26+03:00
Українські Новини
Зеленський нікого з кандидатів крім Ткаченка на посаду голови КМДА не бачив

Зеленський нікого з кандидатів крім Ткаченка на посаду голови КМДА не бачив

Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко
Олександр Ткаченко Фото: Facebook\Ткаченко

Президент Володимир Зеленський розглядає на посаду голови Київської міської державної адміністрації кандидатуру депутата Верховної Ради від фракції партії "Слуга народу", колишнього генерального директора медіахолдингу "1+1 Медіа" Олександра Ткаченка.

Про це Зеленський сказав під час прес-марафону, передають Українські Новини.

"Розглядається ця кандидатура (Ткаченко). Крім нього я ще нікого не бачив. Ну ще є 2 людини. З одним я (поки) не зустрічався, а з іншим я, чесно кажучи, не готовий, тому що в минулому в нього є не дуже доброчесні дії, тому я не розглядаю цю людину", - сказав Зеленський.

З приводу законопроекту про нову редакцію закону про столицю, що передбачає розділення повноважень мера Києва і голови КМДА, Зеленський зазначив, що прийме рішення про його підписання після ретельного вивчення редакції, в якій він буде прийнятий.

Як повідомляли Українські Новини, Ткаченко подав декларацію про доходи як кандидат на посаду голови КМДА.

4 вересня Кабінет Міністрів схвалив подання Зеленського на звільнення Кличка з посади голови КМДА, при цьому Зеленський досі не звільнив Кличка, тому що "просто ще не звільнив".

Тим часом новим гендиректором "1+1" замість Ткаченка став Мієнко.

Більше новин про: Віталій Кличко КМДА Володимир Зеленський Олександр Ткаченко

Архів
Новини
Фото в ГУ НП Рівненської області
Невідомі кинули гранату в будинок депутата Рівненської міськради 17:08
Екс-регіонал Святаш після пред'явлення підозри у крадіжці $100 млн "зліг" в лікарню, - ЗМІ 17:04
На Донеччині загинув український військовий 17:02
Депутатам "Слуги народу" погрожують телефоном депутати з інших партій, - Зеленський 16:57
"Укрзалізниця" має намір скоротити 120 тисяч осіб без відома Зеленського 16:52
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Перед звільненням керівництво ЦВК нарахувало собі до півмільйона зарплати, а новому голові – 750 тисяч 10:44 Документ
більше новин
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
Зеленський сказав, у чому єдина помилка Порошенка 11:00
Хотів вбити Зеленського: п'яного жителя Кривого Рогу затримала поліція 12:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok