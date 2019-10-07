Ткаченко подал декларацию на должность главы КГГА

Депутат Верховной Рады от фракции партии "Слуга народа", бывший генеральный директор медиахолдинга "1+1 Медиа" Александр Ткаченко подал декларацию о доходах за 2018 год как кандидат на должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Об этом свидетельствуют данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українськi Новини.

Так, согласно Единому реестру деклараций, Ткаченко подал декларацию 3 октября.

За 2018 год депутат задекларировал 3 млн гривен зарплаты на основном месте работы в "Телерадиокомпании "Студия 1+1", 300 тыс. долларов наличными и на банковских счетах 203 тыс. гривен и 11 тыс. долларов.

Кроме этого, у Ткаченко задекларировано 7 млн гривен финансовых обязательств.

В Киеве у депутата имеется квартира площадью 132,7 кв. м, а также автомобиль Range Rover Sport 2013 года выпуска, принадлежащий "Студии 1+1".

Кроме этого, Ткаченко является конечным бенефициаром 14 компаний: "Солюшнз", "Вижн ТВ", "Вижн Медиа", "Плюс ТВ", "Бабель", "Кинолав", "Книголав", "Баварский двор", "Синема лав ЛТД", "Фонд развития киноискусства", "Новая Киностудия", "Планета Кино", "НТМ", "А.Т. Трейдинг".

При этом председатель КГГА назначается Президентом по представлению Кабинета Министров.

Как сообщали Українські Новини, новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко.