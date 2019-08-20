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20 августа 2019, вторник, 14:32 118
Общество 2019-08-20T14:37:09+03:00
Українські Новини
Новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко

Новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко

Вячеслав Миенко. Фото: Фейсбук/Вячеслав Миенко
Вячеслав Миенко. Фото: Фейсбук/Вячеслав Миенко

Наблюдательный совет телеканала "1+1" назначил генеральным директором Вячеслава Миенко вместо Александра Ткаченко, который был избран депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала, передают Українськi Новини.

"Поскольку генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко избран народным депутатом ВРУ и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе, 16-го августа наблюдательным советом было рассмотрено его заявление и принято решение об освобождении от должности. Решением наблюдательного совета с 17 августа Александру Ткаченко за большой вклад и 11-летнюю неизменную работу в компании присвоено звание Почетного президента группы. Новым генеральным директором ООО ТРК "Студия 1+1" с 19 августа назначен Вячеслав Миенко", - сказано в нем.

До этого Миенко занимал должность заместителя генерального директора по правовым вопросам.

Кроме того, согласно сообщению, изменяется структура медиахолдинга: вместо генерального директора стратегическое управление группой будет осуществлять правление, состав которого утверждается акционером компании.

В состав правления вошли руководитель "Телевизионного бизнеса", руководитель направления платного телевидения и Shared Services, руководитель "1+1 Digital и инноваций", директор по GR, маркетинговым коммуникациям и финансовый директор.

На своем первом заседании 28 августа правление изберет председателя, который будет отвечать за организацию работы органа.

Как сообщали Українськi Новини, журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа".

Ранее "1+1" подал в суд на Порошенко и потребовал миллион гривен моральной компенсации.

Больше новостей о: Александр Ткаченко Телеканал 1+1 Вячеслав Миенко

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