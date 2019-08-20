Новым гендиректором "1+1" вместо Ткаченко стал Миенко

Наблюдательный совет телеканала "1+1" назначил генеральным директором Вячеслава Миенко вместо Александра Ткаченко, который был избран депутатом Верховной Рады по списку партии "Слуга народа".\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала, передают Українськi Новини.\r\n"Поскольку генеральный директор "1+1 медиа" Александр Ткаченко избран народным депутатом ВРУ и не может совмещать эту деятельность с работой в исполнительном органе, 16-го августа наблюдательным советом было рассмотрено его заявление и принято решение об освобождении от должности. Решением наблюдательного совета с 17 августа Александру Ткаченко за большой вклад и 11-летнюю неизменную работу в компании присвоено звание Почетного президента группы. Новым генеральным директором ООО ТРК "Студия 1+1" с 19 августа назначен Вячеслав Миенко", - сказано в нем.\r\nДо этого Миенко занимал должность заместителя генерального директора по правовым вопросам.\r\nКроме того, согласно сообщению, изменяется структура медиахолдинга: вместо генерального директора стратегическое управление группой будет осуществлять правление, состав которого утверждается акционером компании.\r\nВ состав правления вошли руководитель "Телевизионного бизнеса", руководитель направления платного телевидения и Shared Services, руководитель "1+1 Digital и инноваций", директор по GR, маркетинговым коммуникациям и финансовый директор.\r\nНа своем первом заседании 28 августа правление изберет председателя, который будет отвечать за организацию работы органа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла выборы Рады у главы "Воли народа".\r\nРанее "1+1" подал в суд на Порошенко и потребовал миллион гривен моральной компенсации.