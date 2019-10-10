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10 жовтня 2019, четвер, 15:58 49
Президент 2019-10-10T16:11:22+03:00
Українські Новини
Ніхто не хоче працювати губернатором, - Зеленський поскаржився на кадрові проблеми

Ніхто не хоче працювати губернатором, - Зеленський поскаржився на кадрові проблеми

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube

Президент Володимир Зеленський заявляє про нестачу кандидатур на посади голови обласної державної адміністрації.

Про це він повідомив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Така складна ситуація з губернаторами. Мені приносять однієї-двох осіб на області, які хочуть бути губернаторами. Ніхто не хоче, ніхто не може. Всі кажуть: "зарплата нас така не влаштовує", - сказав Зеленський.

Президент навів у приклад Сумську область, де подавалася лише одна людина.

За його словами, частина кандидатів заявляли, що будуть шукати альтернативні джерела доходу, перебуваючі на посаді, і він відмовляв їм у посаді.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський поскаржився, що рідко бачиться зі своїми російськими друзями - Макаревичем, Слєпаковим і Реввою. Також  Зеленський думав, що буде всіх саджати, а йому сказали "ай-ай-ай, президент не має права впливати на органи".

Тим часом Зеленський сказав, у чому єдина помилка екс-Президента Петра Порошенка і звинуватив його в провокації нового Майдану.

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