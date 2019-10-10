Ніхто не хоче працювати губернатором, - Зеленський поскаржився на кадрові проблеми

Президент Володимир Зеленський заявляє про нестачу кандидатур на посади голови обласної державної адміністрації.\r\nПро це він повідомив в ході прес-марафону, передають Українські Новини.\r\n"Така складна ситуація з губернаторами. Мені приносять однієї-двох осіб на області, які хочуть бути губернаторами. Ніхто не хоче, ніхто не може. Всі кажуть: "зарплата нас така не влаштовує", - сказав Зеленський.\r\nПрезидент навів у приклад Сумську область, де подавалася лише одна людина.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗа його словами, частина кандидатів заявляли, що будуть шукати альтернативні джерела доходу, перебуваючі на посаді, і він відмовляв їм у посаді.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський поскаржився, що рідко бачиться зі своїми російськими друзями - Макаревичем, Слєпаковим і Реввою. Також Зеленський думав, що буде всіх саджати, а йому сказали "ай-ай-ай, президент не має права впливати на органи".\r\nТим часом Зеленський сказав, у чому єдина помилка екс-Президента Петра Порошенка і звинуватив його в провокації нового Майдану.