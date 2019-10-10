З днем психічного здоров'я: журналіст Андрушко відповів Зеленському

Журналіст "Радіо Свобода" Сергій Андрушко у відповідь на репліку Президента Володимира Зеленського про те, що той веде себе некоректно і неетично відповів привітанням з днем психічного здоров'я,\r\nПро це Андрушко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"З днем психічного здоров'я!" - написав він\r\nЖурналіст зазначив, що йому було приємно почути від Президента, що він здоровий мужик.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОднак Андрушку неприємно було почути, що він нападав на Президента.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що журналіст "Радіо Свобода" Сергій Андрушко веде себе некоректно і неетично.\r\nЖурналіст Сергій Андрушко відмовився зустрічатися зі спікером Президента Володимира Зеленського Юлією Мендель "для діалогу" після того, як Мендель звинуватила журналістів у харасмент, хоча сама зачіпала їх за руки.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРаніше Мендель відштовхнула журналіста Сергія Андрушка, коли той намагався напряму задати питання Зеленському. Також Володимир Зеленський пожартував про скандали з Юлією Мендель з журналістами.