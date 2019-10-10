З днем психічного здоров'я: журналіст Андрушко відповів Зеленському

Журналіст "Радіо Свобода" Сергій Андрушко у відповідь на репліку Президента Володимира Зеленського про те, що той веде себе некоректно і неетично відповів привітанням з днем психічного здоров'я,

Про це Андрушко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З днем психічного здоров'я!" - написав він

Журналіст зазначив, що йому було приємно почути від Президента, що він здоровий мужик.

Однак Андрушку неприємно було почути, що він нападав на Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вважає, що журналіст "Радіо Свобода" Сергій Андрушко веде себе некоректно і неетично.

Журналіст Сергій Андрушко відмовився зустрічатися зі спікером Президента Володимира Зеленського Юлією Мендель "для діалогу" після того, як Мендель звинуватила журналістів у харасмент, хоча сама зачіпала їх за руки.

Раніше Мендель відштовхнула журналіста Сергія Андрушка, коли той намагався напряму задати питання Зеленському. Також Володимир Зеленський пожартував про скандали з Юлією Мендель з журналістами.