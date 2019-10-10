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10 жовтня 2019, четвер, 15:50 49
Президент 2019-10-10T17:30:03+03:00
Українські Новини
Ні пожити, ні до перукаря сходити, - Зеленський

Ні пожити, ні до перукаря сходити, - Зеленський

Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube
Зеленський на прес-марафоні. Скріншот: ТСН/YouTube

Президент України Володимир Зеленський в ході прес-марафону повідомив про занадто завантаженому графіку, і про величезну кількість важливих зустрічей, передають Українські Новини.

"У мене немає часу жити... У мене навіть немає часу сходити в перукарню", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що кожен день проводить дуже багато зустрічей і вирішує багато державних питань.

Зеленський визнав, що у нього є перукарня прямо в Офісі Президента, але підкреслив, що у нього немає часу навіть у неї сходити.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не планує переїжджати жити в Офіс Президента на вулицю Банкову або в Маріїнський палац, тому що не хоче зійти з розуму. Президент розповів про його стосунки з російськими друзями Слепаковым, Макаревичем і Реввой, але бачиться він з ними не так часто, як хотілося б.

Нагадаємо, Зеленський був упевнений, що на посаді Президента України буде садити корумпованих осіб, але йому сказали про те, що він не має повноважень впливати на органи.

Президент України в короткому інтерв'ю у перерві після прес-марафону сказав, що він любить спілкуватися з журналістами онлайн, особливо якщо є про що поговорити.

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