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10 октября 2019, четверг, 14:55 655
Президент 2019-10-10T14:55:01+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что с ума он не сошел и в Офис президента или Мариинский дворец переезжать не будет

Зеленский заявил, что с ума он не сошел и в Офис президента или Мариинский дворец переезжать не будет

Президент Владимир Зеленский не планирует переезжать жить в Офис президента на ул Банковую или в Мариинский дворец.

Об этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.

"Переезжать на Банковую? Чтобы я с ума сошел?" - сказал Зеленский.

Он отметил, что в Мариинском дворце также не планирует жить.

Зеленский сообщил, что он живет в квартире, а не в резиденции, и не планирует продавать резиденцию.

"Я не буду продавать свою резиденцию. Она останется", - сообщил он.

Таким образом Зеленский ответил на вопрос о том, что Президент США Дональд Трамп живет в Белом Доме, канцлер Германии Ангела Меркель - около работы, так же, как и Президент Франции Эммануель Макрон.

Как сообщали Українськi Новини, Офис Президента отказался от идеи переезда.

Ранее охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.

У Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.

Так сообщалось, что Администрация Президента может переехать в Украинский дом.

А еще в него хотели внедрить ряд новейших технологий по отоплению, кондиционированию и очистке воздуха.

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