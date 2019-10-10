Зеленский заявил, что с ума он не сошел и в Офис президента или Мариинский дворец переезжать не будет

Президент Владимир Зеленский не планирует переезжать жить в Офис президента на ул Банковую или в Мариинский дворец.\r\nОб этом он сказал во время пресс-марафона, передают Українськi Новини.\r\n"Переезжать на Банковую? Чтобы я с ума сошел?" - сказал Зеленский.\r\nОн отметил, что в Мариинском дворце также не планирует жить.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗеленский сообщил, что он живет в квартире, а не в резиденции, и не планирует продавать резиденцию.\r\n"Я не буду продавать свою резиденцию. Она останется", - сообщил он.\r\nТаким образом Зеленский ответил на вопрос о том, что Президент США Дональд Трамп живет в Белом Доме, канцлер Германии Ангела Меркель - около работы, так же, как и Президент Франции Эммануель Макрон.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Офис Президента отказался от идеи переезда.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее охрана открыла прилегающую к Администрации Президента территорию.\r\nУ Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.\r\nТак сообщалось, что Администрация Президента может переехать в Украинский дом.\r\nА еще в него хотели внедрить ряд новейших технологий по отоплению, кондиционированию и очистке воздуха.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n