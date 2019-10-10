Зеленський досі не звільнив Кличка, тому що "просто ще не звільнив"

Президент Володимир Зеленський досі не звільнив главу КМДА Віталія Кличка і пояснив це тим, що він його "просто ще не звільнив". Про це він заявив в ході прес-марафону в четвер, передають Українські Новини.\r\n"По-перше, кого я бачу (на посаді голови КМДА) – це моє особисте бачення, а по-друге, чому я його не звільнив ще не звільнив, я думаю про це, так"- сказав Президент Володимир Зеленський.\r\nЗеленський зазначив, що спілкувався раніше з мером Віталієм Кличком щодо поділу функцій мера столиці і голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) і їх думки розділилися, так як мер проти.\r\nПрезидент також підкреслив, що обов'язково зустрінеться з Кличком перед тим, як звільнити його з посади голови КМДА.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 4 вересня Кабінет Міністрів схвалив подання Зеленського на звільнення Кличка з посади голови КМДА.\r\nКличко просить суд визнати незаконним подання Кабміну про його звільнення.\r\nКомітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту прийняти за основу нову редакцію закону про столицю - законопроект №2143-3, що передбачає поділ посади мера і голови КМДА.\r\nКличко наполягає на громадському обговоренні законопроекту про розділення повноважень мера і голови КМДА і направлення його до "Венеціанської комісії".\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nА тим часом, Кличко хоче на третину підняти тариф на опалення вже цієї зими.\r\nПовноваження мера Києва і голови КМДА можуть розділити: у Раді мають намір прийняти законопроект.\r\nТкаченко подав декларацію на посаду голови КМДА.\r\nНовим гендиректором "1+1" замість Ткаченка став Миєнко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n