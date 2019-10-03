Полномочия мэра Киева и председателя КГГА могут разделить: в Раде намерены принять законопроект

Верховная Рада намерена принять новую редакцио закона о столице, разделив полномочия мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

За принятие законопроекта №2143-3 за основу проголосовали 244 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Документом предлагается разделить полномочия и разделить должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Так, мэр будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевсовета, а председатель КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти.

При этом председатель КГГА будет назначаться Президентом по представлению Кабинета Министров на срок полномочий Президента.

Согласно законопроекту, система местного самоуправления в Киеве будет включать территориальную общину, Киевского городского главу, Киевский городской совет, Киевский магистрат (исполнительный орган Киевсовета), территориальные общины районов, районные советы, районные администрации, органы самоорганизации населения.

При этом районные советы будут иметь право формировать исполнительные органы - районные администрации.

Райадминистрации будет возглавлять председатель, который назначается районным советом по результатам открытого конкурса.

Отмечается, что после принятия законопроекта, в случае проведения досрочных выборов в Киевский городской совет, депутаты Киевсовета приобретут статус должностных лиц органа местного самоуправления с 1 января 2021 года.

Также в случае принятия в 6-месячный срок со дня вступления документа в силу будут осуществлены организационно-технические мероприятия, необходимые для формирования и передачи имущества, имущественных прав, активов, дел, материалов и другой документации, от КГГА Киевскому магистрату и от районных государственных администраций в исполнительные органы районных советов.

В тоже время, мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко настаивает на общественном обсуждении с киевлянами законопроекта №2143-3 о разделении полномочий мэра столицы и председателя Киевской городской государственной администрации и направлении его на рассмотрение в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").



Напомним, ранее Кличко заявил, что киевлян пытаются лишить права избирать власть города.



Мэр Киева также заявлял, что в случае увольнения его с должности главы КГГА Кличко будет отстаивать свои права в судебном порядке.



Тем временем Кличко намерен баллотироваться на следующих выборах мэра Киева.



