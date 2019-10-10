Не президентське це діло, - Зеленський про втручання в ситуацію з "112 Україна"

Президент Володимир Зеленський не має наміру втручатися в ситуацію, пов'язану з рішенням Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про позбавлення телеканалу "112 Україна" цифрових ліцензій на мовлення.

Про це Зеленський сказав в ході прес-марафону, передають Українські Новини.

"Це не моя справа, це не президентська справа. Ми повинні перезавантажити Нацрада, новий склад повинен прийти і вони, нехай вони, без мене дивляться на це питання, розглядають його, доводять разом з вами, праві ви чи ні. Навіщо мені втручатися в цю ситуацію?" - сказав він.

Він зазначив, що проблеми каналу з продовженням ліцензії почалися декілька років тому і рішення позбавити телеканал ліцензії брав Нацрада по телебаченню, сформований попередньою владою.

Зеленський вважає, що тривалий розгляд Нацрадою з телеканалом "112 Україна" - це був шантаж нинішнього голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука минулою владою.

Президент запевнив, що ніяких команд Нацради по телебаченню не давав, впливу на їх рішення не мав і не має, що ні він, ні члени його команди не займаються редакційною політикою, підкресливши, що у близькій йому партії "Слуга народу" немає у власності телеканалів.

Як повідомляли Українські Новини, 26 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавив цифрових ліцензій на мовлення телеканал "112 Україна". В Офісі Президента дивно відреагували на це рішення.

Телеканал заявив, що вважає рішення Нацради формою цензури і звернувся до суду з проханням скасувати рішення Нацради про позбавлення телеканалу ліцензій на мовлення.