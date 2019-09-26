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26 сентября 2019, четверг, 15:20 80
Политика 2019-09-26T15:23:47+03:00
Українські Новини
Нацсовет сделал подарок на день рождения Порошенко, лишив лицензий "112" канал

Нацсовет сделал подарок на день рождения Порошенко, лишив лицензий "112" канал

Наталья Наталина. Фото: Facebook/Наталья Наталина
Наталья Наталина. Фото: Facebook/Наталья Наталина

Главный редактор в Klymenko Time Наталья Наталина высказалась о лишении лицензии "112", заявив, что таким образом Нацсовет сделал подарок на день рождения бывшего Президента Петра Порошенко. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

Такое ощущение, что Нацсовет сделал подарок на день рождение Порошенко, приняв решение о лишении телеканала "112".

И канал закрыли, и огромного свинарчука Зе подложили.

К контенту и позиции этого канала и его собственника можно относится по разному, но это и есть свобода слова - право выражать свои мнения. Запрет на вещание оппозиционного телеканала - это прямое нарушения права на свободу слова и мнения в Украине. При всех существующих в этой ситуации подводных камнях, это крайне плохой сигнал. Даже не для международного сообщества, им уже все равно. Для самих украинцев. Чей сдержанный оптимизм день за днем тает.

У Зеленского еще есть возможность отиграть ситуацию назад. Мол, пока добрый царь был в Нью Йорке, злые бояре распоясались. То Геращенко в МВД назначили, то оппозиционный канал закрыли. И дать боярам по рукам.

Если же этого не будет сделано, то для Зе - это начало конца. И конец этот может быть даже более стремительный, чем у предшественика. Единственным выходом тогда будет брать себе амплуа Порошенко 2:0 и вновь поднимать заезженные месседжи о российской агрессии и вот-вот Путин нападет. Запасаться не только пулями, но дверями от маршрутки, полусгоревшими флагами и слезной риторикой.

Только результаты выборов показали, что украинцев эти месседжи явно уже не устраивают.

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